re:Invent 2021: AWS bu yıl neler duyurdu?

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AWS, bir yıl aranın ardından yeniden fiziksel bir etkinlik düzenleyerek reInvent 2021'in kapılarını açtı. Geçen yıl pandemi şartları nedeniyle internet üzerinden yapılan etkinlik, bu yıl sıkı önlemler alınarak yeniden yüz yüze yapıldı. Katılma şansı bulduğumuz reInvent, önlemler dahilinde bu yıl katılımcı sayısını 25 bin seviyelerinde tuttu. 2019'da ise bu sayı 65 binin üzerindeydi.



reInvent, AWS'nin gerçekleştirdiği pek çok önemli duyuruya ev sahipliği yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Goldman Sachs ile olan işbirliği oldu. AWS, veri analitiği hizmetlerini yeni bir ortaklıkla piyasaya sunacağını açıklarken, bu ortaklığın ayrıntılarını AWS CEO'su Adam Selipsky paylaştı. Kurumların sadece yüzde 5 ila 15'inin bulut alt yapılarına geçiş yaptığına dikkat çeken Selipsky, Bulut'un hemen her sektöre öyle ya da böyle dokunduğunu vurgularken, Bulut hizmetlerini sektöre özel kullanım durumlarına göre uyarladıklarına dikkat çekti. Amazon FinSpace'ten de bahseden Selipsky, yeni müşteri deneyimlerini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile aynı sahneyi paylaşan Selipsky, ortaklığın detaylarını birlikte anlattı. Selipsky'ın ardından söz alan Solomon, finansal hizmetler için bulutun geleceğini yeniden tanımladıklarını ifade ederken, AWS ile Goldman Sachs'ın finansal veri yönetimi ve analitik için bir çözümde bir araya getirmenin çok önemli bir gelişme olduğunu aktardı.



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Solomon, bulutta finansal veri yönetimi ve analitiği için benzersiz bir çözüm sunarak, müşterilerin sektörde artan bilgi zenginliğinden faydalanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bu işbirliği sonrasında Goldman Sachs’ın yeni dönemde AWS tarafından sağlanacak olan bulut sunuculardan faydalanacağı da netleşmiş oldu.



AWS'nin tek sürprizi Goldman Sachs ile yapılan işbirliği değildi. Dev şirket, Nasdaq ile de özel bir anlaşma imzaladı. Kuzey Amerika pazarını bulut teknolojisine taşıyacak olan bu anlaşma, öncelikle Nasdaq MRX ile başlıyor.

Nasdaq'ın CEO'su Adena Friedman, bu işbirliğinin detaylarını aktarmak için sahneye çıktı, 2008 yılından bu yana süren iş ortaklığını anlattı. Nasdaq'ın şimdiye dek veri dağıtımını, gelir yönetimini, düzenleyici raporlamayı ve piyasa operasyonlarını AWS'ye taşıdığına dikkat çeken Friedman, hedeflerinin tamamen bulut özellikli ilk pazar sağlayıcısı olmak olduğunu söyledi.



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Çip savaşları kızışıyor, AWS de boş durmuyor. reInvent’in sürpriz duyurularından biri de önceki jenerasyon işlemciye kıyasla yüzde 25 oranında daha hızlı bir yapıda olan yeni Gravition3 işlemci oldu. ARM tabanlı sunucular için geliştirilen bu özel teknoloji, aynı zamanda önceki jenerasyona göre yüzde 60’a varan enerji tasarrufunu da mümkün hale getiriyor.

AWS, bu çözümü sayesinde özellikle de fiyat/performans söz konusu olduğunda bir adım öne çıkmış oluyor.

AWS BACK-UP için WMWARE DESTEĞİ GELDİ

VMware için AWS Backup desteği de duyuruldu. AWS Backup tarafından desteklenen hizmetlere bir yenisi daha eklenirken, şirket içi VMware ve VMware Cloud ortamlarını koruma ve yedekleme imkanı sunulacak. Böylece AWS bulut üzerindeki VMware yedeklerini çok hızlı bir şekilde geri yüklemeye imkan tanınıyor.



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AWS’nin duyurusunu yaptığı çözümlerin pek çoğu bir yandan enerji tasarrufunu mümkün kılarken, bir yandan da daha fazla verim sağlıyor ve maliyetleri de aşağı çekiyor. Bu kapsamda kod yazmaya ihtiyaç duyulmaksızın makine öğrenimini kullanıma hazır hale getiren Amazon SageMaker Canvas’ın ardından şimdi de karşımıza SageMaker Ground Truth Plus hizmeti çıktı. Canvas’a kıyasla yüzde 40 oranında maliyetleri düşüren yeni çözüm, yapay zeka ve makine öğrenimi eğitimi almamış kitleyi odak noktasına alıyor.

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AWS İLE META ARASINDA ORTAKLIK

AWS, yeni çözümlerinin yanı sıra duyurduğu yeni işbirlikleriyle de dikkatleri üzerinde topladı. Bu yılki reInvent’e damga vuran bir başka işbirliği de Facebook, yeni adıyla Meta ile olan özel ortaklık oldu. Meta, AWS ile ortaklığı sonrasında; bilgi işlem, depolama, veritabanları ve güvenlik hizmetlerinin kullanımını genişletmeti planlıyor. Ayrıca iki şirket, açık kaynak kodlu makine öğrenimi iskeleti PyTorch’un geliştirilmesi için de yine birlikte iş başında olacak.

PFIZER İŞBİRLİĞİYLE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ ADIM

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AWS, sağlık sektöründe de önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda reInvent’in önemli duyurulan biri de Pfizer ile olan işbirliği oldu. AWS, Nasdaq ve Pfizer güçlerini bir araya getirerek yeni ilaçların klinik deneylerde test edilmesi üzerinde birlikte çalışacak. Nasdaq, bu çalışmaların finansal desteğini sağlayacak.



AWS, geliştiricilerin bulut tabanlı uygulamaları daha hızlı geliştirmesine yardımcı olmak adına Amplify Studio platformunu da ortaya çıkardı. Halihazırda kullanımda olan AWS Amplify platformunu basitleştirecek olan Amplify Studio, web ve mobil uygulama tasarlayan kullanıcıları hedefliyor ve kullanımı daha kolay, arayüzü daha basit bir hizmete sahip olunması amaçlanıyor.

TEKNİK DESTEK ARAYANLARA YENİ PLATFORM

AWS, işletmelerin hayatını kolaylaştıracak pek çok çözüme imza atıyor. Ancak bu çözümler elbette zaman zaman karmaşık bir hale gelebiliyor ve kullanıcılar işin içinden çıkamadığında destek arıyor. AWS ise bu sorunu ortadan kaldırmak adına re:Post platformunu hayata geçiriyor. Bu noktada amaç ise AWS müşterileri, ortaklar ve çalışanların bir araya gelmesini sağlamak ve soruların hızlıca yanıt bulmasına imkan vermek.

ROBOT FİLOLARI KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

reInvent’in öne çıkan bir başka yeniliği de AWS IoT RoboRunner’ın halka açık sürümünün yayınlanmasıydı. Bu özel platform sayesinde robot filolarının daha koordineli bir şekilde çalışabileceği uygulamalar geliştirilebilecek. Bu da ekibe katılan her yeni robotun hızlıca sisteme dahil olmasını, yeniden kalibrasyona gerek bırakılmadan filoya eklenmesini sağlayacak.

BULUT SİSTEMİNE GEÇİŞ HIZLANACAK

AWS, bulut sistemine geçişi hızlandırmak adına AWS Mainframe Modernization’ın duyurusunu yaptı. reInvent’in öne çıkan yeniliklerinden biri olan bu yeni çözüm ile ana bilgisayar uygulamalarını buluta taşımak basitleşirken, bu uygulamaları modernleştirmek ve çalıştırmak eskisine oranla çok daha kolay olacak.

Ayrıca Amazon Redshift, Amazon EMR, Amazon MSK ve Amazon Kinesis hizmetleri de artık sunucusuz olarak kullanılabilir duruma geldi.

SANİYEDE 800 GIGABYTE’A KADAR BANT GENİŞLİĞİ

AWS, geliştirdiği yapay zeka odaklı Trn1 yonga setini de reInvent 2021’de ortaya çıkardı. Bu çözümün duyurusunu ise şirketin CEO’su Selipsky yaptı. Selipsky, yeni jenerasyon Trn1 ile bulut çözümlerinde derin öğrenme modellerini eğitmek için en iyi performansı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Trn1, özel bir yonga seti ve saniyede 800 gigabyte’a varan bant genişliği ile dikkat çeken ilk EC2 bulut sunucusu olacak. Yine bu yonga seti sayesinde görüntü tanıma, doğal dil işleme ve dolandırıcılık tespiti gibi birçok farklı senaryoda destek alınabilecek.



AWS, geleceğin teknolojisi olarak bilinen ve kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan 5G ağına yeni bir çözüm geliştirdi. Kurumların özel 5G ağı kurmasını sağlayacak olan AWS Private 5G, şirketlerin çok hızlı bir şekilde kendi 5G şebekesine sahip olmasına imkân verecek. Cihaz başına herhangi bir ücret alınmayacak olması da önemli bir nokta. Teknik bilgi gerekmeden basitçe kurulumu yapılabilen bir 5G ağı, iş dünyasının 5G’ye olan dönüşümünü hızlandıracağa benziyor.

AWS’DEN OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRECEK ADIM

AWS, aynı zamanda otomotiv sektörüne özel çözümler de geliştiriyor ve reInvent 2021’de duyurulan AWS IoT FeetWise bu açıdan önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. AWS’nin satışa sunduğu bu yeni çözüm, otomobil üreticilerinin bulutta gerçek zamanlı olarak araç verilerini toplamasını, dönüştürmesini ve aktarmasını daha kolay ve uygun maliyetli bir hale getirecek. AWS müşterileri, otomatik olarak 3 boyutlu görseller oluşturmak için ekipman, sensör ve iş uygulamaları gibi veri kaynaklarından yararlanabilecek.