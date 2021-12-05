Otomotiv üreticileri sürdürülebilirlik ve otomasyona odaklanacak

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Otomotiv sektörü de teknolojinin etkisiyle büyük bir dönüşüm içinde. Elektrikli ve hibrit araçların sayısı gün geçtikçe artarken, araçlar daha çok veri üretmeye başladı. Sektördeki rekabet derinleşirken, reInvent etkinliği kapsamında bir araya geldiğimiz Tzamaloukas, otomotiv şirketlerinin dönüşüm süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:



“Otonom araçların giderek artacağını düşünüyorum. Genel olarak her otomobil üreticisinin sürüş deneyimini geliştirmek için sürdürülebilirlik ve otomasyon konularına odaklanacağına inanıyorum. Çünkü günün sonunda birisi aracının emisyonu, gürültüsü ve ömrü konusunda mutluysa ve ‘Bakın, aracımın pili milyonlarca kilometre dayanabiliyor!’ diyebiliyorsa bu güzel bir şey değil mi? Kim araçlarında daha sürdürülebilir parçaların olmasını istemez ki? O yüzden bu tür şeylerin önümüzdeki on yılda daha çok gerçekleşeceğini düşünüyorum.”

reInvent kapsamında duyurusu yapılan AWS IoT FleetWise’a konuyu getiren Tzamaloukas, sözlerini şöyle sürdürdü:



“AWS IoT FleetWise isimli yeni bir hizmet oluşturduk. Örneğin, bugün elektrikli bir aracın 2000 ile 8000 arası pil hücresi bulunuyor. Diyelim ki pil hücreleri paketler halinde kontrol cihazlarını oluşturuyor, bu kontrol cihazları da pil yönetim sistemini oluşturmak için birbirleriyle konuşuyor. Daha açık olmak gerekirse birden fazla pil yönetim sistemi oluşturuyorlar ve sonunda o binlerce farklı hücre ve bazen bunları birbirine bağlayan kablolarda her şeyin nasıl çalıştığını üstleniyorlar. Bu yüzden kendimize şunu sorduk: “Otomobil üreticilerinin yeterli bilgi toplamalarını sağlamanın en kolay yolu ne olurdu?” Çok az bilgi değil, çok fazla bilgi de değil çünkü düşünün, hücrelerinizin durumu hakkında bilgi topluyorsunuz, diyelim ki 8000 hücre, çarpı 10 özellik, çarpı saniyede 10 kere sıklığında olacak şekilde elinize veri geçiyor. Bu tür bir bilgi topluyorsanız günde otomobil başına gigabaytlarca veri elde edersiniz. Yani, bunu yapamazsınız. Bu, tonlarca veri demek ve bütün bu veriyi toplamanın sınırlı değeri var. Bu yüzden bugün duyurduğumuz yeni hizmet veri toplamayı istediğiniz şekilde programlamanıza olanak sağlıyor. Bunları otomobil üreticisi olarak filonuza gönderdiğiniz konfigürasyon güncellemeleri olarak düşünebilirsiniz.

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“AWS IoT FleetWise’ı tam olarak araçtaki çok karmaşık bir sistem olan elektrik araç pili gibi sorunlar için oluşturduk.” Diyen Tzamaloukas, sözlerine şöyle devam etti:



“AWS IoT FleetWise’ı aralarında kamera, LiDAR ve radar gibi en karmaşık santrallerin de bulunduğu en karmaşık noktalar da dahil olmak üzere aracın her köşesine erişebilecek şekilde tasarladık. Burada verinin sadece sıklığına değil, aynı zamanda hacmine de bakıyoruz. Eğer bir otomobil üreticisiyseniz ve kamera verisi toplamak istiyorsanız güvenliğin kritik olduğu durumlarda kameranın doğru çalıştığından emin olmak istersiniz. Örneğin, ön kameranız bir gölge görür ve orada hiçbir şey yokken birdenbire freni harekete geçirir. Buna yanlış pozitif denir ve sonucunda hayali fren denen durum oluşabilir. Diğer bir deyişle arabanız durmaya teşebbüs eder ve o sırada siz “Neden? Ne oldu ki burada?” dersiniz. O zaman, otomotiv üreticileri AI'larının ön kamerada olduğunu nasıl anlayacaklar? Ya da sürüş sırasında bu gibi sorunların ortaya çıktığını, bu sorunlar büyük sorunlar haline gelmeden ve ürünlerin toplanması gibi durumlara yol açmadan önce nasıl bilecekler? AWS IoT FleetWise onlara bu problemleri çözme konusunda da yardımcı olabilir.”



5G sonrasında otomotiv sektöründe yaşanacak gelişmelere de değinen Tzamaloukas, “Bugün 5G olan birkaç araç var ama ileride sayılarının artacağını düşünüyorum.” Dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:“5G’yi özellikle araçlarda verinin yoğun olduğu uygulamalar için kullanıyorlar. Bunun bir örneği eğlence; bu tür uygulamalar için belli bir veri hızına ihtiyacınız oluyor. Hemen daha yüksek hıza ulaşmaya ihtiyacımız var mı emin değilim çünkü 5G hızı ve daha az gecikmenin yanında sıklıkla kapsama alanı sorunlarını da duyuyorum. Bağlantılı aracı olan birinin nerede olurlarsa olsun aracının her zaman buluta bağlı olduğundan, en güncel ve iyi bilgileri alabileceğinden emin olması için bazen bu kapsama alanı sorunlarının çözülmesi daha önemli olabilir. Geri dönüp 5G ve ötesinden bahsetmem gerekirse, sektörün ihtiyaçları ve trendlerden konuşacaksam, otomobil üreticilerinin kesinlikle araçlarının bağlantıları için daha fazla hız, kapsama alanı ve güvenilirlik aradıklarını söyleyebilirim. AWS IoT de araçların bağlantılı olması alanında tüm bu konularda otomobil üreticilerine yardımcı oluyor. Veriyi yalnızca yutup aracın kablosuz bağlantısına ek maliyet oluşturmuyor, ne tür veri topladığınız, ne zaman ve ne kadar topladığınıza göre daha hassas, odaklı ve tane tane işlem yapıyoruz.”