Uzayı saran çöp kabusunu 'bulut' çözecek

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Dünyada hızla artan atıklar sadece gezegenimiz için uzay boşluğunda da ciddi bir sorun haline geldi. Fırlatılan binlerce uydu, bir yandan da uzayı çöplüğe çevirmeye başladı. Birbiriyle çarpışan, bir şekilde kullanılamaz hale gelen bu çöpleri ortadan kaldırmak ise sanıldığı kadar kolay değil, ancak bulut teknolojileri sayesinde oluşabilecek yeni çöplerin önüne geçmek imkansız da değil.

Bulut teknolojisi bulutların üzerine çıkarak bu soruna da el atarken, AWS bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüyor. AWS Ground Station’ın (Yer İstasyonu) kurulmasının ardından AWS ekibine dahil olan Crosier, şu sözleri kaydetti:

"AWS, uzay işini ayağa kaldırmak konusunda benimle ilk iletişime geçtiğinde Yer İstasyonu en ilgimi çeken alanlardan biriydi. Bulut ile en basit şekliyle sunduğumuz değer, şirketlerin kendilerini ve misyonlarını farklılaştırmayacak veritabanlarını ve altyapıları kurmaları için milyonlarca dolar harcamamalarını sağlamak. Bunlar sadece iş yapabilmenin maliyetleri ve sizin hizmetlerinizi başkasınınkinden farklılaştırmaya yönelik bir beceri de sağlamıyorlar. Gerçekten de bizim altyapımızı kullanırsanız paradan tasarruf edebilir, odağınızı ve enerjinizi misyonunuza harcayabilirsiniz. Bu yaklaşımı uzay ve Ground Station üzerinde de da uyguladık.”

Geçmişte şirketlerin uydularını bağlamak ve verilerini indirmek üzere global yer istasyonları kurmak için on milyonlarca dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Crosier, AWS’nin uzay alanında da geniş bir şekilde bulut için uyguladığı yaklaşımı hayata geçirdiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Global yer istasyonu altyapısını biz kuruyoruz. Böylece müşterilerine gerçek bir değer sunmayacak bir altyapıyı kurmak için on milyonlarca dolar harcamak yerine AWS Ground Station’ı kullanarak dakika başına ödeme yapabiliyor, kullandığı kadar ödüyor, sadece kullandığı kapasite için ödeme yapıyor ve bu altyapıya o kadar harcama yapmak yerine de sermayesini daha kritik olan uydu, sensör ve misyon dağılımı gibi alanlarda kullanabiliyor.”



Enerji tasarrufu açısından da daha iyi bir sonuç alındığını vurgulayan Crosier, işletmelerin kendi altyapılarını kurmak yerine AWS Ground Station’ı kullanarak yüzde 40 ile 60 arasında tasarruf ettiklerini kaydetti.

Verinin AWS Ground Station’a indiğinde direkt olarak AWS Bulut’a gitmesinin önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Croiser, böylece işletmelerin AWS ile verilerini dünyada herhangi bir yerden anlık olarak yönetme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizdi.

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“Küçük bir şirket veya bir startup’sanız veya uzay sektörüne giriş yapmaya çalışan bir şirketseniz AWS Ground Station sayesinde daha hızlı bir şekilde inovasyon yapabilirsiniz” diyen Croiser, işletmelerin bu sayede zaman çizelgenizde iki yıl tasarruf ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Normalde, global bir altyapı oluşturmak iki yıl sürer. Bunun yerine AWS kullanırsanız anında ölçeklenebilir ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Bu nedenle AWS küçük işletmeler ve sektöre giriş yapmak isteyen girişimciler için avantajlı.”

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Uzaydaki trafiğin geldiği boyutu gözler önüne seren Crosier, 3500 uyduyu yöneten LeoLabs'a konuyu getirdi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"LeoLabs'in misyonu uzay trafiği yönetimi ile çarpışmadan kaçınmayı sağlama. Yörüngede tüm bu nesnelerin birbirine çarpmasını nasıl engellersiniz? Bu süreci kendi tesislerinde, kendi tesislerinin kapasitesiyle yürütüyorlardı. Birden fazla yörüngeye sahip 3500 obje ve artı-eksi etkenler ile tek bir tur yapılmasının 8 saatlerini aldığını söylüyorlardı. Şirketler onları arayıp, '10 saat içinde olası bir çarpışma olacağını söylediniz; uydumu nereye yönlendirmem gerektiğini söyler misiniz?' diyordu. Onlar da "Evet" dediklerinde şirketler "Bana cevap vermeniz ne kadar sürecek?" diye soruyordu ve onlar da 'Yaklaşık 8 saat' dediğinde arayan şirket 'Çarpışma 10 saat içinde olacak dediniz, bu bana uydumu yönlendirmem için yeterinde zaman vermiyor' diye cevap veriyordu. Tüm bunlar iş yüklerini AWS bulutuna taşımalarının öncesindeydi. Şimdi 3500 uydu için yüzbinlerce yörüngeyi 8 saat yerine 10 saniyede işleyebiliyorlar."

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Sözü ulaşım teknolojilerine de getiren Crosier, telefon üzerinden araçları dünyanın dört bir noktasından çağırmanın mümkün olmadığını, ancak AWS olarak bu konuda sınırları zorladıklarını belirtti, şu sözleri kaydetti:

"Las Vegas’ta taksi uygulamalarını kullanabilmem için sürekli bu uygulamaya bağlı olmam gerekiyor, değil mi? O yüzden dünyanın bağlantısı olmayan bölgelerine gittiğinizde bu bağlantıya sahip olmuyorsunuz. Gelecekte bu tür görevlerin başarısı için global bir altyapı ve bugün bağlantısı olmayan bölgelere veri götürebilecek global kabiliyetler gerekecek. AWS, dünyadaki en büyük global bulut altyapısına sahip ve bu sayede müşterilerimizin verilerini dünyanın dört bir yanına diğer organizasyon veya şirketlerden daha hızlı bir şekilde hareket ettirmesini sağlıyoruz."