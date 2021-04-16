NASA açıkladı: Otobüs büyüklüğündeki göktaşı gezegenimizi teğet geçti

Çapının maksimum 8 metre olduğu düşünülen bir göktaşı 14 Nisan'da gezegenimizin yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, göktaşı gezegenimizin yaklaşık 20 bin kilometre yakınından geçti.

Gökbilimciler uzay boşluğunun devasa boyutu göz önüne alındığında bu mesafeyi 'oldukça yakın' olarak tanımlıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları söz konusu göktaşını sadece 8 Nisan günü saptayabildi.

Başka bir deyişle bilim insanları söz konusu göktaşını gezegenimizi teğet geçmeden birkaç gün önce belirleyebildi.

Aynı habere göre, göktaşın gezegenimizin yörüngesindeki uydulara çarpmaktan da kıl payı kurtuldu.

Zira göktaşının gezegenimize mesafesi bazı uydularınkinden daha yakındı.

Bilim insanlarına göre, bu boyutta bir göktaşı gezegenimiz için bir risk teşkil etmiyor.

Ancak bu durum uzaydan gelecek göktaşı tehdidine karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz dönemde gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, göktaşına müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.