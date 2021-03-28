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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.03.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

NASA'dan kritik asteroit açıklaması

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NASA'dan kritik asteroit açıklaması

NASA'dan daha önce gezegenimize çarpma ihtimali olduğu duyurulan 'Apophis' isimli asteroit ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nen (NASA), 'Apophis' isimli dev asteroit ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İlk olarak 2004 yılında gündeme gelen Apophis'in 2029'da ve 2036'da Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşacağı belirtilmişti.

Söz konusu asteroitin 2068 yılında ise gezegenimize çarpma ihtimali olduğu duyurulmuştu.

340 metrelik genişliğindeki asteroit ile ilgili resmi internet sayfası üzerinden açıklamalarda bulunan NASA, güzel haberi verdi.

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Yapılan son araştırmalar asteroitin en az 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpma olasılığının bulunmadığını gözler önüne serdi.

NASA açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

""2068 riski artık olasılık dahilinde değil. Yaptığımız son hesaplamalarımız en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir riskin bulunmadığını gösteriyor."

 

 

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