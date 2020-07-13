İşte Google'ın engellediği mobil uygulamalar
Dünya devi Google, zararlı olarak gördüğü pek çok uygulamayı sessiz sedasız uygulama mağazası olan Google Play Store'dan kaldırıyor. İşte 2020'nin ilk 6 ayında mağazan atılan o uygulamalar...
Google, uygulama mağazasında güvenliği artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, telefona yüklendiğinde zararlı bulaştıran veya gizlilik ihlalinde bulunan uygulamaları belirleyerek bir bir mağazan atıyor.
Google'ın bu tür uygulamaları belirlemelesinde hem kendi araştırmaları etkili oluyor, hem de kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında tespit edilebiliyor.
İşte Google'ın engellediği ve Google Play Store'dan kaldırdığı o uygulamalar:
AnTuTu
Car Racing 2019
4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
Backgrounds 4K HD
QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer
VMOWO City: Speed Racing 3D
Barcode Scanner
Screen Stream Mirroring
QR Code – Scan & Read a Barcode
Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s
QR & Barcode Scan Reader
Wallpapers 4K, Backgrounds HD
Transfer Data Smart
Explorer File Manager
Today Weather Radar
Mobnet.io: Big Fish Frenzy
Clock LED
Sound Recorder
Super Cleaner
Virus Cleaner 2019
File Manager
Joy Launcher
Turbo Browser
Weather Forecast
Candy Selfie Camera
Hi VPN, Free VPN
Candy Gallery
Calendar Lite
Super Battery
Hi Security 2019
Net Master
Puzzle Box
Private Browser
Hi VPN Pro
World Zoo
Word Crossy!
Soccer Pinball
Dig it
Laser Break
Music Roam
Word Crush
Super Wallpapers Flashlight
Padenatef
Wallpaper Level
Contour Level wallpaper
iPlayer & iWallpaper
Video Maker
Color Wallpapers
Pedometer
Powerful Flashlight
Super Bright Flashlight
Super Flashlight
Solitare Game
Accurate scanning of QR code
Classic card game
Junk file cleaning
Synthetic Z
File Manager
Composite Z
Screenshot Capture
Daily Horoscope Wallpapers
Wuxia Reader
Plus Weather
Anime Live Wallpaper
Health Step Counter
SnapTube
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