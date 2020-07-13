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Teknoloji
Haber Giriş: 13.07.2020 - 09:13,Son Güncelleme:

İşte Google'ın engellediği mobil uygulamalar

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İşte Google'ın engellediği mobil uygulamalar
Abone Olgoogle-news

Dünya devi Google, zararlı olarak gördüğü pek çok uygulamayı sessiz sedasız uygulama mağazası olan Google Play Store'dan kaldırıyor. İşte 2020'nin ilk 6 ayında mağazan atılan o uygulamalar...

Google, uygulama mağazasında güvenliği artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, telefona yüklendiğinde zararlı bulaştıran veya gizlilik ihlalinde bulunan uygulamaları belirleyerek bir bir mağazan atıyor.

Google'ın bu tür uygulamaları belirlemelesinde hem kendi araştırmaları etkili oluyor, hem de kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında tespit edilebiliyor.

İşte Google'ın engellediği ve Google Play Store'dan kaldırdığı o uygulamalar:

AnTuTu

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer

VMOWO City: Speed Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code – Scan & Read a Barcode

Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

İşte Googleın engellediği mobil uygulamalar

Clock LED

Sound Recorder

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

File Manager

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Candy Selfie Camera

Hi VPN, Free VPN

Candy Gallery

Calendar Lite

Super Battery

Hi Security 2019

Net Master

Puzzle Box

Private Browser

Hi VPN Pro

World Zoo

Word Crossy!

Soccer Pinball 

Dig it

Laser Break

Music Roam

Word Crush

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour Level wallpaper

iPlayer & iWallpaper

Video Maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright Flashlight

Super Flashlight

Solitare Game

Accurate scanning of QR code

Classic card game

Junk file cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot Capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

Health Step Counter

SnapTube

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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