MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone SE 2 geliyor mu? Özellikleri nasıl olacak?
GeriTeknoloji iPhone SE 2 geliyor mu? Özellikleri nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:49,Son Güncelleme:/

iPhone SE 2 geliyor mu? Özellikleri nasıl olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone SE 2 geliyor mu? Özellikleri nasıl olacak?
Abone Olgoogle-news

iPhone SE'nin ardından küçük ekranlı telefon üretmeyen Apple, iPhone SE 2 ile serisi sürdürmek istiyor. Ancak cihazın ne zaman satışa çıkacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı merak konusu...

Apple, yeni bir iPhone hazırlığında. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından 2020 için yol haritasını belirleyen şirket, bu kez küçük ekranlı bir iPhone modeli de ortaya koymak niyetinde. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre iPhone SE 2'nin temeli iPhone 8'e dayanıyor. Yani donanım özellikleri ve tasarım açısından cihaz iPhone 8 ile benzerlik taşıyacak.

OnLeaks ve iGeeksBlog tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında iPhone SE 2'nin çentiksiz bir ekran tasarımıyla geldiği görülüyor. Touch ID teknolojisini de kullanması beklenen telefonda yüz tanıma teknolojisi bulunmayacak. iPhone SE 2'nin özellikleriyle iPhone 8'i fazlasıyla andırması ise cihazın isminin iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olarak anılabilme ihtimalini güçlendiriyor.

iPhone SE 2 geliyor mu Özellikleri nasıl olacak

4.7 inç'lik küçük bir ekrana sahip olan iPhone SE 2, arka yüzünde tek sensörlü bir kamera kullanacak. Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden güç alacağı sanılan cihazda tasarım tarafında iPhone 11 dokunuşları da görebiliriz. iPhone 8'in aksine arka yüzeyinde parlak cam kullanılması beklenmeyen yeni telefonda buzlu camın kullanılacağı düşünülüyor. Bu tasarım anlayışı, iPhone 11 Pro'da kendine yer bulmuştu.

iPhone SE 2'nin bugün ya da 15 Nisan'da duyurulması söz konusu. Cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olması beklenirken, artan depolama kapasitesiyle birlikte fiyatların da yukarı doğru tırmanacağını söyleyelim.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle