iPhone SE 2 geliyor mu? Özellikleri nasıl olacak?

Apple, yeni bir iPhone hazırlığında. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından 2020 için yol haritasını belirleyen şirket, bu kez küçük ekranlı bir iPhone modeli de ortaya koymak niyetinde. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre iPhone SE 2'nin temeli iPhone 8'e dayanıyor. Yani donanım özellikleri ve tasarım açısından cihaz iPhone 8 ile benzerlik taşıyacak.

OnLeaks ve iGeeksBlog tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında iPhone SE 2'nin çentiksiz bir ekran tasarımıyla geldiği görülüyor. Touch ID teknolojisini de kullanması beklenen telefonda yüz tanıma teknolojisi bulunmayacak. iPhone SE 2'nin özellikleriyle iPhone 8'i fazlasıyla andırması ise cihazın isminin iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olarak anılabilme ihtimalini güçlendiriyor.



4.7 inç'lik küçük bir ekrana sahip olan iPhone SE 2, arka yüzünde tek sensörlü bir kamera kullanacak. Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden güç alacağı sanılan cihazda tasarım tarafında iPhone 11 dokunuşları da görebiliriz. iPhone 8'in aksine arka yüzeyinde parlak cam kullanılması beklenmeyen yeni telefonda buzlu camın kullanılacağı düşünülüyor. Bu tasarım anlayışı, iPhone 11 Pro'da kendine yer bulmuştu.

iPhone SE 2'nin bugün ya da 15 Nisan'da duyurulması söz konusu. Cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olması beklenirken, artan depolama kapasitesiyle birlikte fiyatların da yukarı doğru tırmanacağını söyleyelim.