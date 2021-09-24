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iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdiler!

#Apple#İphone 13#Teknoloji
iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdiler

iPhone 13 serisinin satışa sunulmasıyla birlikte koronavirüs salgınına rağmen mağaza önlerinde yine uzun kuyruklar oluştu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika... iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdilerSon dakika... iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdiler
Son dakika... iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdiler

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Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modelleri raflardaki yerini aldı.

ABD, İngiltere, Singapur gibi ülkelerde yine yüzlerce kişi Apple'ın yeni amiral gemisine ilk sahip olanlar arasında olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

iPhone 13 için ortaya çıkan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Apple yeni iPhoneları tanıttı İşte iPhone 13ün Türkiye fiyatı ve özellikleri

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İlk kareler saat farkı nedeniyle güne daha erken başlayan ülkeler Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve Singapur'dan geldi.

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bunlar şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' sözleri ile tanıttığı cihazlar ülkemizde ise ön siparişe açıldı.

1 Ekim'de Türkiye'de de satışa sunulacak olan iPhone 13 ailesinin fiyatları 10 bin 999 TL ila 22 bin 999 TL arasında değişiyor.

Apple'ın yeni A15 Bionic çiplerinden güç alan yeni iPhone'lar rakiplerine göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı CPU'nun yanı sıra yüzde 30'a kadar daha hızlı grafikler sunuyor.

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iPhone 13, altı çekirdeğe ve yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak için özel bir bölüme de sahiptir.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'ya kıyasla bir buçuk saat daha uzun bir kullanım süresi sunuyor. iPhone 13 Pro Max'te ise bu süre iki buçuk saate kadar çıkıyor.

Apple iPhone 13 ailesini tanıttığı lansmanda 2 yeni iPad modeli ve yeni Apple Watch'u da görücüye çıkarmıştı.

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#Apple#İphone 13#Teknoloji