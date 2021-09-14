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HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: Apple yeni iPhone'ları tanıtıyor... İşte iPhone 13'ün merakla beklenen özellikleri
GeriTeknoloji Son dakika: Apple yeni iPhone'ları tanıtıyor... İşte iPhone 13'ün merakla beklenen özellikleri
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Teknoloji
Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 19:27 | 

Son dakika: Apple yeni iPhone'ları tanıtıyor... İşte iPhone 13'ün merakla beklenen özellikleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 lansmanı başladı. WWDC 2021 ile iOS 15'i kullanıma sunan Apple, iPhone 13 serisini görücüye çıkarıyor. Peki iPhone 13'ün fiyatı ne kadar? iPhone 13'ün özellikleri neler? İşte iPhone 13 ailesi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

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1

Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılan ilk ürün yeni iPad modelleri oldu.

2İLK TANITILAN ÜRÜN iPAD OLDU

İLK TANITILAN ÜRÜN iPAD OLDU

Yeni iPad A13 Bionic ile geliyor. Apple yeni iPad'in en çok satan chromebooktan 3 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yeni iPad bir önceki model gibi 'home tuşu'na ev sahipliği yapıyor.

3

Cihazda 12MP ultrageniş kamera da yer alıyor. Yeni ipad ön tarafında da 12 MP'lik bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın 64GB versiyonunun ABD fiyatı 329 olarak açıklandı

4iPAD MİNİ

iPAD MİNİ

Şirketin görücüye çıkardığı diğer iPad modeli ise yeni iPad Mini oldu. iPad Mini 8.3 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. USB-C ile gelen iPad Mini 5G'ye de sahip.

5

Arka tarafında 12 MP'lik bir kamera ile gelen cihaz 4K video çekebiliyor. iPad Mini'nin ön tarafında 12 MP 'ultrawide' kamera yer alıyor. Cihazın ABD fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.

6APPLE WATCH

APPLE WATCH

Yeni Apple Watch da lansmanda görücüye çıkan ürünler arasında yer aldı. Apple Watch Series 7, 18 saatlik batarya ömrü ile geliyor. Cihazın yüzde 30 daha hızlı şarj olduğu belirtilirken ABD fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

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