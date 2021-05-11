Instagram profil büyütme işlemi nasıl yapılır? Instagram profil fotoğrafı nasıl büyütülür (Kolay PP Büyütme)

Basit adımları izlerseniz, herhangi birinin Instagram DP'sini tam boyutta görüntüleyebilirsiniz, onları takip edip etmediğiniz önemli değildir.

Instagram Profil Büyütme İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok akıllı telefon kamerası, birinci sınıf DSLR'ler ile yarışabiliyor. Instagram takipçilerinizle paylaşmak, beğeni ve yorumlarını için çarpıcı bir sanat eseri yakalamak akıllı telefonlarla oldukça basit hale geldi. Fakat çoğu Instagram fotoğrafı orijinalleri kadar yüksek çözünürlü ve kaliteli görünmüyor. Çünkü Instagram, en fazla 1080p x 1350p görüntü boyutuna izin veriyor. Fotoğrafınız bu boyutun altındaysa Instagram otomatik olarak fotoğraflarınızı büyütüyor. Çözünürlük daha yüksekse, Instagram fotoğrafınızı sıkıştırarak ve yeniden boyutlandırıyor.

Instagram Fotoğrafları Tam Çözünürlükte Nasıl Görülür?

Instagram kullanıcılarının hemen hemen hepsi, akıllı telefonlar sayesinde paylaşımlara göz atıyor. Maalesef, telefon üzerinden indirilen uygulama fotoğrafları tam boyutta görmenize izin vermiyor. Bunun yerine, masaüstü tarayıcınızı kullanmanız gerekiyor.

Herhangi bir tarayıcı üzerinden Instagram'ın web sitesine girin ve ardından Instagram kullanıcı adınızı, şifrenizi girin,

Doğrudan bir fotoğrafa tıklayamayacağınız için, fotoğrafını görmek kullanıcının profilini ziyaret edin ve ardından görmek istediğiniz fotoğrafı açın,

Adres çubuğunda, URL'nin sonuna media /? Size = l ekleyin ve “Enter”a basın.

Tam boyutlu fotoğrafı beğendiyseniz, fotoğrafın herhangi bir yerine sağ tıklayıp Görseli Farklı Kaydet seçeneğine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Instagram Tam Boy Profil Resimleri Nasıl Görülür?

Instagram yalnızca profil fotoğraflarının kırpılmış dairesel, küçük versiyonunu gösteriyor. Instagram uygulamasında, fotoğrafı tam boyutta görmenize imkan yoktur. Fotoğrafa dokunursanız, yalnızca varsa kullanıcının Hikayelerini görebilirsiniz. Fakat profil fotoğraflarını tam boyutta görme imkanınız da bulunuyor. Bunun için bilgisayar, Mac ve akıllı telefon tarayıcılarından;

Tarayıcınızdan Instagram'ın web sitesine girin,

Kullanıcının profil resmini görmek için oturum açmanıza gerek yoktur,

Tam boyutlu profil fotoğrafını görmek istediğiniz Instagram kullanıcısının profiline girin,

Profildeki kullanıcı adını kopyalayın,

Thumbtube adresini ziyaret edin. Ardından sitedeki arama alanına kullanıcı adını kopyalayın ve "Enter"a basın. Tam boyutlu profil resmi göreceksiniz.

Bu araç, gizli olsun ya da olmasın tüm Instagram hesapları için çalışmaktadır. Şayet, tam boyutlu profil fotoğrafını net göremediğinizde, kullanıcının fotoğrafı orijinal olarak düşük çözünürlükte yüklediği anlamına gelmektedir.

iOS / Android Cihazlar için Instagram Tam Boy Profil Resimleri Nasıl Görülür?

Bir iOS veya Android cihazı kullanıyorsanız, ilk olarak instagram profil fotoğrafı büyüme uygulamasını AppStore veya Google Play üzerinden indirmeniz gerekiyor. İndirdiğinizde, tam boyutlu profil fotoğraflarını görmek için;

Cihazınız üzerinden uygulamayı açın,

Arama bölümüne profil fotoğrafını tam şekliyle görmek istediğiniz kullanıcının adını yazın,

Açılan pencerede dairesel fotoğrafa dokunun ve tam profil fotoğrafı açılacaktır.

Tıpkı bilgisayar üzerinde yaptığınız gibi, uygulama tüm Instagram hesaplarında çalışmaktadır.

Instagram Neden Görüntü Boyutunu Küçültüyor?

Aslında görsel boyutunuzu küçültmek isteyen Instagram değil, Facebook'tur. Facebook hem Instagram hem de WhatsApp'a sahiptir. Bu üç uygulamada da görüntü boyutları ve kalitesi düşürülmektedir. Uygulamalar üzerinden gönderdiğiniz herhangi bir yüksek kaliteli fotoğrafların bazen biraz bulanık göründüğünü daha önceden fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bazı nedenleri vardır. Ancak en önemli sebebi sunucuların korunmasıdır.

Instagram üzerinden her gün milyonlarca kişi fotoğraf paylaşılıyor. Kullanıcıların geneli fotoğrafçılık becerilerini sergilemek için birbirleri ile yarışıyor. Doğal olarak Instagram sunucularının sığması gereken çok fazla veri demek oluyor. Aşırı yüklenmediklerinden emin olmak için Instagram, görüntü boyutu için bir sınır belirlemektedir.

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