Hibrit çalışma modeli kalıcı olacak mı?

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Pandemiyle gelen çalışma düzeninde, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin artık kalıcı olarak benimsendiğini dile getiren Öncel, dijital dönüşüm dalgasının bu kadar hızlanmasının temelinde de bu modellere geçiş yattığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Microsoft olarak, dünyadaki 67 veri merkeziyle geniş bir ağa sahip olan Azure ve günde 250 milyon kişinin aktif olarak kullandığı Microsoft Teams platformu ile işletmeleri dijital dünyaya taşıdık. Mesafeleri ortadan kaldırarak kesintisiz iletişim sağladık. Microsoft Türkiye ofisi olarak, pandeminin başından bu yana uzaktan çalışıyoruz. Pandemi tamamen sona erdikten sonra da yüzde yüz fiziki değil; yine hibrit bir çalışma modelinde devam edileceğini öngörüyoruz. Pandemi sürecinde uzaktan çalışmayı kolaylaştıran Teams, Office 365, Windows Virtual Desktop ve Dynamics 365 gibi ürün ve hizmetlerimizle iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin destekçisi olduk. Teams aktif kullanım oranlarında %54 artış yakaladık; bu durum ülke olarak uzaktan çalışmayı sevdiğimizi ve yeni teknolojilere hızla adapte olduğumuzu kanıtlıyor."



Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında, hibrit çalışma modeliyle artan dijital trafiğin siber saldırılarda gözle görülür bir artışı beraberinde getirdiğini de vurgulayan Öncel, şu sözleri kaydetti:



"Pandemi sürecinde siber saldırıların da arttığını ve eskisine kıyasla daha komplike hale geldiğini gördük. Bu nedenle KOBİ’lerden büyük global şirketlere kadar tüm işletmeler verilerinin güvenliğini sağlamak adına daha fazla yatırım yapmaya başladılar."



Şirketin bu alanda yaptığı çalışmalardan da bahseden Öncel, pandemiyle birlikte daha fazla sayıda insanın internet üzerinden çalışmaya, alışveriş yapmaya ve iletişim kurmaya başladığını vurguladı ve daha fazla cihaz, network ve bağlantı noktasının eşzamanlı olarak aktif olmasına ve bulut üzerinde işlenen veride yaşanan artışla birlikte tehditlere açık platformların da çoğalmış olduğuna dikkat çekti ve güçlü güvenlik stratejilerine duyulan ihtiyacın arttığını belirtti.

