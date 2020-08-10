MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle Play Music kapatılıyor: Bir dönemin sonu
GeriTeknoloji Google Play Music kapatılıyor: Bir dönemin sonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Google Play Music kapatılıyor: Bir dönemin sonu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Play Music kapatılıyor: Bir dönemin sonu
Abone Olgoogle-news

Google'ın dijital müzik platformu Google Play Music kapatılıyor. YouTube Music'in aktif hale gelmesiyle birlikte pabucu dama atılan Google Play Music, Ekim'den itibaren kepenk indirecek.

Dijital müzik platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor. Spotify ipi göğüsleyen isim olurken, Apple Music de Spotify'ın arkasından geliyor. Google ise bu yarışta geri kalmamak için geçtiğimiz aylarda YouTube Music platformunu hayata geçirmişti.

YouTube Music'e odaklanan Google'ın bir sonraki adımı ise Google Play Music'i kapatmak olacak. Şirket, Ekim ayından itibaren bu servisinin kapısına kilit vuracak.

Uygulama, her yerde aynı anda kapatılmayacak. Kademeli olarak kapatılması beklenen Google Play Music, önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet vermeyi kesecek; sonrasında diğer ülkelerle devam edecek.

Peki ya Google Play Music'te müzik parçası satın alanlar ne yapacak? Google’ın Takeout adlı aracı, kullanıcılara Aralık ayına kadar fırsat veriyor ve bu periyotta satın aldıkları müzikleri ve diğer bilgileri YouTube Music veya başka platformlara taşımaları bekleniyor.

Gmail'de depolama kapasitesi nasıl yükseltilir ?Gmail kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan 15 GB'lık depolama alanı yeterli gelmediğinde toplam kapasiteyi artırabiliyoruz. Peki ama nasıl ?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle