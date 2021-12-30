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Google arama trendleri pazarlama uzmanlarına yol gösteriyor

#Google#Arama Motoru#Pazarlama
Google arama trendleri pazarlama uzmanlarına yol gösteriyor

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 2021 yılı arama trendlerini duyuran Google bu kez Markalar İçin 2021 Yılı Arama Trendleri’ni açıkladı.

 

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Pandemiyle yaşamaya alıştığımız 2021 yılı bazı davranışların kalıcı olacağını gözler önüne serdi. Dünyada “alışveriş uygulamaları” araması yüzde 80, “kapıya yemek siparişi” araması da yüzde 70 oranında arttı. 

Uzaktan buluşmalar artık hayatımızın bir parçası

Geçtiğimiz yıl online sosyal deneyimler bizi bir arada tutmayı başardı. Markalar da insanların birbiriyle yeniden bağlantı kurmasında önemli roller üstlendi. “Arkadaşlarla online oyun oynama”, “arkadaşlarla oyun” gibi aramalar dünya çapında bir önceki yıla göre yüzde 70 artış gösterdi. Bu da uzaktan buluşmaların kalıcı olmaya devam edeceğini ortaya koydu. “Özel doğum günü dilekleri” aramaları ise bir önceki yıla göre yüzde 100 arttı. 

Sosyalleşmek ve sevdiklerimizle bir araya gelmek özlendi

Pandeminin devam eden etkilerine rağmen 2021 yılında insanlar yavaş yavaş hayatlarına geri döndü. Dünya çapında “yakınımdaki gelinlik mağazaları” ifadesini içeren aramalardaki artış yüzde 50’ye ulaştı. Türkiye’de ise “en iyi restoranlar” ifadesini içeren aramalar bir önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi. Kapalı alan etkinliklerine yönelik ilgi istikrarlı bir hızla artış gösterirken, açık alan etkinlikleri 2021’e damga vurdu. “Yakınımdaki oturma yeri olan açık alanlar” ifadesini içeren dünya çapındaki aramalar geçtiğimiz yıla göre yüzde 150 artış yaşadı. Türkiye’de ise “piknik alanı” araması yüzde 85 arttı. Kalabalıkları cesaretlendirme çabalarının karşılık bulduğu 2021 yılında dünyada “gösterimdeki tiyatrolar” araması yüzde 500, “yakınımdaki canlı müzik mekanları” araması da yüzde 40 arttı. Dünyada“ uluslararası seyahat” araması yüzde 300’lük, Türkiye’de “gezilecek doğal yerler” araması yüzde 35’lik bir artış yakaladı. 

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Kişisel gelişim ve sağlık alanlarına ilgi arttı

2021 arama trendleri, birçok insanın kendilerini geliştirmek için küçük ama önemli değişiklikler yaptığını da ortaya koydu. “Yüz için güneş kremi” araması dünyada geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış gösterdi. Türkiye’de “… vitamini nelerde var” araması yüzde 165 artış kaydetti. Dünya çapında “yeni başlayanlar için resim kursu” aramaları yüzde 50 artarken, Türkiye’de de “edebiyat dersi” aramalarında yüzde 45’lik bir artış yaşandı. Dünya çapındaki aramalarda “bahçe düzenleme fikirleri” yüzde 100, “bütçeye uygun banyo yenileme fikirleri” yüzde 400 artış gösterdi. 

Sürdürülebilirlik konusuna önem verildi

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İnsanların yüzde 80’inden fazlası sürdürülebilirliğe pandemi öncesine kıyasla daha fazla önem verdiğini söylüyor. “Yakınımdaki yiyecek bağışlama merkezleri”, “yakınımdaki bağış merkezleri” gibi aramalar dünya genelinde yüzde 100 arttı. Türkiye’de de “güneş enerjisi fiyatları“ araması yüzde 40’lık bir artış yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre dünyada “elektrikli araç şarjlı” araması yüzde 100, Türkiye’de “iklim değişikliği” araması  yüzde 60 artış gösterdi. 

Google arama trendleri nasıl belirleniyor?

Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor. 

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#Google#Arama Motoru#Pazarlama

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