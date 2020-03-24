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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Facebook Messenger'a mesaj sınırlaması başladı

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Facebook Messenger'a mesaj sınırlaması başladı
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Koronavirüs nedeniyle tüm dünya, büyük bir mücadelenin içinde ve yanlış bilgilerin yayılmaması, insanların yanlış yönlendirilmemesi, salgınla mücadele hayati bir öneme sahip. Bu kapsamda Facebook, popüler yazışma uygulaması Messenger'a 'sınırlama' getirdi. Peki ama yeni sistem nasıl çalışacak?

Messenger'da bugüne kadar bir mesajı pek çok kişiyle aynı anda paylaşabiliyordunuz. Ancak yanlış bilgilerin bu yolla hızlıca yayılmasının mümkün olduğunu gören Facebook yönetimi, önemli bir karar alarak Messenger'a sınırlama getirdi. Uygulamayı kullanırken artık bir mesajı 5 kişiden fazla kullanıcıya yollamanız mümkün olmayacak.

Mesaj yönlendirmek istediğinizde 5 kişiden fazlasını seçtiğinizde '5 kişiden fazla kişiye bu mesajı iletemezsiniz' uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak Facebook yaklaşımı ilk kez benimsemiyor. Benzer sistemi WhatsApp'ta da kullanan Facebook, yanlış bilginin ortalıkta dolanmasını istemiyor.

Facebook Messengera mesaj sınırlaması başladı

Sosyal medya üzerinden yayılan yalan haber ve bilgilendirmeler nedeniyle pek çok kez güç durumda kalan Facebook yönetiminin bu kararıyla birlikte bu tip yalan içeriklerin büyük oranında önüne geçilecek gibi görünüyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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