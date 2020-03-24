Facebook Messenger'a mesaj sınırlaması başladı

Messenger'da bugüne kadar bir mesajı pek çok kişiyle aynı anda paylaşabiliyordunuz. Ancak yanlış bilgilerin bu yolla hızlıca yayılmasının mümkün olduğunu gören Facebook yönetimi, önemli bir karar alarak Messenger'a sınırlama getirdi. Uygulamayı kullanırken artık bir mesajı 5 kişiden fazla kullanıcıya yollamanız mümkün olmayacak.

Mesaj yönlendirmek istediğinizde 5 kişiden fazlasını seçtiğinizde '5 kişiden fazla kişiye bu mesajı iletemezsiniz' uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak Facebook yaklaşımı ilk kez benimsemiyor. Benzer sistemi WhatsApp'ta da kullanan Facebook, yanlış bilginin ortalıkta dolanmasını istemiyor.



Sosyal medya üzerinden yayılan yalan haber ve bilgilendirmeler nedeniyle pek çok kez güç durumda kalan Facebook yönetiminin bu kararıyla birlikte bu tip yalan içeriklerin büyük oranında önüne geçilecek gibi görünüyor.