Facebook Messenger'a ekran paylaşma özelliği geldi

Özellikle pandemi sonrası internet üzerinden görüşmeler arttı, video konferans uygulamalarına olan ilgi hayli yükseldi. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar kullanıcı kitlesini genişletirken Facebook da bu yarışta geri kalmamak adına yeni özellikleri bir bir yayına alıyor.

Son olarak şirket, ekran paylaşma özelliğini Messenger'ın mobil sürümüne dahil etti. Bu sayede halihazırda masa üstü sürümde yapılabilen ekran paylaşma özelliğini şimdi Messenger'ı mobil cihazlarınızda kullanırken de yapabileceksiniz.



16 kişiyle sınırlı olan ekran paylaşma özelliğinin ilerleyen günlerde 50 kişiye ulaşacağını da belirtelim. Şirketin ayrıca Workplace Rooms platformu üzerinden de ekran paylaşımına imkan vereceği söyleniyor.



