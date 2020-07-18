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Teknoloji
Haber Giriş: 18.07.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Facebook Messenger'a ekran paylaşma özelliği geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook Messenger'a ekran paylaşma özelliği geldi
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Facebook'un popüler anlık mesajlaşma uygulaması Messenger'a yeni bir özellik geldi. Bu sayede kullanıcılar ekran paylaşımı yapmak için masa üstü sürüme geçmek durumunda kalmayacak ve mobilde de ekran paylaşımı yapabilecek.

Özellikle pandemi sonrası internet üzerinden görüşmeler arttı, video konferans uygulamalarına olan ilgi hayli yükseldi. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar kullanıcı kitlesini genişletirken Facebook da bu yarışta geri kalmamak adına yeni özellikleri bir bir yayına alıyor.

Son olarak şirket, ekran paylaşma özelliğini Messenger'ın mobil sürümüne dahil etti. Bu sayede halihazırda masa üstü sürümde yapılabilen ekran paylaşma özelliğini şimdi Messenger'ı mobil cihazlarınızda kullanırken de yapabileceksiniz.

Facebook Messengera ekran paylaşma özelliği geldi

16 kişiyle sınırlı olan ekran paylaşma özelliğinin ilerleyen günlerde 50 kişiye ulaşacağını da belirtelim. Şirketin ayrıca Workplace Rooms platformu üzerinden de ekran paylaşımına imkan vereceği söyleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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