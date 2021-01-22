Eski iPhone modellerini kullananlara kötü haber

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iOS güncellemesi her yıl Eylül ayında kullanıcılara sunuluyor. Ancak her yeni sürümle birlikte bazı iPhone modelleri de güncelleme desteğini kaybediyor. Bu nedenle halihazırda iPhone 6'ya kadar olan tüm iPhone modelleri Apple desteğini kaybetmiş durumda.

Bu yıl ise iOS 15 yayınlanacak. Eylül ayında kullanıcılara sunulması beklenen yeni iOS sürümü ile birlikte iki iPhone modeli daha güncelleme takviminden çıkarılacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE modelleri, iOS 15 güncellemesini alamayacak.

İşte iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri:

iPhone 13 serisi(2021’de tanıtılacak)

iPhone SE 2020

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus