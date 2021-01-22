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Teknoloji
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Eski iPhone modellerini kullananlara kötü haber

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Eski iPhone modellerini kullananlara kötü haber
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Apple, eski iPhone modellerini bir bir 'ölüm'e terk ediyor. İşte Apple'ın desteğini kesmeye hazırlandığı o iPhone modelleri...

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  • iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar
  • iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar
  • iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar
  • iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

iOS güncellemesi her yıl Eylül ayında kullanıcılara sunuluyor. Ancak her yeni sürümle birlikte bazı iPhone modelleri de güncelleme desteğini kaybediyor. Bu nedenle halihazırda iPhone 6'ya kadar olan tüm iPhone modelleri Apple desteğini kaybetmiş durumda.

Bu yıl ise iOS 15 yayınlanacak. Eylül ayında kullanıcılara sunulması beklenen yeni iOS sürümü ile birlikte iki iPhone modeli daha güncelleme takviminden çıkarılacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE modelleri, iOS 15 güncellemesini alamayacak.

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İşte iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri:

iPhone 13 serisi(2021’de tanıtılacak)
iPhone SE 2020
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus

iPhone SE Plus: İşte Appleın yeni telefonu
iPhone SE Plus: İşte Apple'ın yeni telefonu
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