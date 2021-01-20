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Teknoloji
Haber Giriş: 20 Ocak 2021 - 12:47 | 

iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar

Apple, dünyanın farklı yerlerinde iPhone 12 ile çekilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafların arasında Türkiye’den de 2 ismin fotoğrafı yer aldı. İşte iPhone 12 serisi ile çekilen portreler, şehir manzaraları ve gece gökyüzü fotoğrafları...

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1
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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. NKCHU, Çin.

2
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iPhone 12 Pro ile çekildi. Abdullah Shaijie, Kuveyt.

3
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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Neal Kumar, Amerika Birleşik Devletleri.

4
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iPhone 12 mini ile çekildi. Joe Panpiansin, Tayland.

5
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iPhone 12 Pro ile çekildi. Abdullah Shaijie, Kuveyt.

6
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iPhone 12 ile çekildi. Nilay Örnek, Türkiye.

7
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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Calogero Agrò, İtalya.

8
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iPhone 12 Pro ile çekildi. Ikuchika Aoyama, Japonya.

9
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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Hélène Hadjiyianni, Fransa.

10
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iPhone 12 mini ile çekildi. Andrey Glazunov, Rusya.

11
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iPhone 12 ile çekildi. Bahar Akıncı, Türkiye.

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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Rohit Vohra, Hindistan.

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iPhone 12 mini ile çekildi. Matti Haapoja, Kanada.

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iPhone 12 ile çekildi. Bo Liu, Çin.

15
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iPhone 12 Pro ile çekildi. Sarah M. Lee, Birleşik Krallık.

16
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iPhone 12 Pro ile çekildi. Ikuchika Aoyama, Japonya.

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iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Pieter de Vries, Avustralya.

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