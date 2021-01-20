iPhone 12 ile çekilen fotoğraflar

Apple, dünyanın farklı yerlerinde iPhone 12 ile çekilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafların arasında Türkiye’den de 2 ismin fotoğrafı yer aldı. İşte iPhone 12 serisi ile çekilen portreler, şehir manzaraları ve gece gökyüzü fotoğrafları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. NKCHU, Çin.
2
Abone Ol
iPhone 12 Pro ile çekildi. Abdullah Shaijie, Kuveyt.
3
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Neal Kumar, Amerika Birleşik Devletleri.
4
Abone Ol
iPhone 12 mini ile çekildi. Joe Panpiansin, Tayland.
5
Abone Ol
iPhone 12 Pro ile çekildi. Abdullah Shaijie, Kuveyt.
6
Abone Ol
iPhone 12 ile çekildi. Nilay Örnek, Türkiye.
7
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Calogero Agrò, İtalya.
8
Abone Ol
iPhone 12 Pro ile çekildi. Ikuchika Aoyama, Japonya.
9
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Hélène Hadjiyianni, Fransa.
10
Abone Ol
iPhone 12 mini ile çekildi. Andrey Glazunov, Rusya.
11
Abone Ol
iPhone 12 ile çekildi. Bahar Akıncı, Türkiye.
12
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Rohit Vohra, Hindistan.
13
Abone Ol
iPhone 12 mini ile çekildi. Matti Haapoja, Kanada.
14
Abone Ol
iPhone 12 ile çekildi. Bo Liu, Çin.
15
Abone Ol
iPhone 12 Pro ile çekildi. Sarah M. Lee, Birleşik Krallık.
16
Abone Ol
iPhone 12 Pro ile çekildi. Ikuchika Aoyama, Japonya.
17
Abone Ol
iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Pieter de Vries, Avustralya.