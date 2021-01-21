iPhone SE Plus: İşte Apple'ın yeni telefonu

Apple, iPhone SE 2020 modelini 2020 yılında satışa sunmuş, ülkemizde diğer iPhone modellerine kıyasla 'uygun' fiyatlı olması nedeniyle büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise bu modele bir de Plus isimli yeni bir iPhone ekleniyor.

Henüz Apple'dan resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple'a yakın kaynaklardan Apple Lab isimli bir Twitter kullanıcısından önemli bir bilgi geldi. Cihazın 2021 yılının ortalarına doğru satışa sunulacağını iddia eden kullanıcı, iPhone SE 3'ün ardından böyle bir modeli görebileceğimize dikkat çekti.

Peki iPhone SE Plus hangi özelliklere sahip olacak? İddiaya göre 6.1 inç IPS ekran paneline sahip olması beklenen telefon, Apple A14 işlemciden güç alacak. Ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ön yüzde de FaceTime HD desteğine sahip 7 MP kamera bulunuyor.



Üzerinde diğer iPhone SE modelleri gibi Home yani ana menüye yönlendiren tuş bulundurması beklenen iPhone SE Plus, 499 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Cihazın kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renge sahip olması bekleniyor. Telefonla ilgili yeni detaylar ise ilerleyen haftalarda belli olacak.