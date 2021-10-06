Çin'in Mars keşif araçları "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
Talimatı Erdoğan vermişti Hedef yıl sonuna kadar...Talimatı Erdoğan vermişti! Hedef yıl sonuna kadar...#Tarım Kredi Kooperatifleri
3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı! #Çin
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
Tinder depremi: Skandalı o isim açıkladıTinder depremi: Skandalı o isim açıkladı!#İngiltere
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
İşte Yıldızı Parlayanlarİşte 'Yıldızı Parlayanlar'#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
HABERLERTeknoloji Haberleri

Çin'in Mars keşif araçları "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

#Mars#Çin#Uzay
Çinin Mars keşif araçları güneş kesintisi nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

Çin'in Tienvın-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının, "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Haberin Devamı

Çin Ulusal Uzay İdaresi, yaptığı açıklamada, yörünge uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu belirtti.

Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden "güneş kesintisinin" ekim ortasına kadar süreceği kaydedildi.

Tienvın-1 misyonu, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin robot ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı Çang-ı'nın yanı sıra kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

İlgili Haberler:

Pandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!Müthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mars#Çin#Uzay