Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: Göremiyorum! 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi

Haberin Devamı

Bir havayolu şirketinde çalışan ve İspanyol basınının adını açıklamadığı genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.

BARDAĞIN İÇİ BÖCEK DOLUYDU! ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ: GÖREMİYORUM

Kahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içine baktığında hayatının şokunu yaşadı. Bardağın içi adeta bir böcek sürüsü ile doluydu. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.



Haberin Devamı

Midesi bulandığı için tuvalete giden kadın o ana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ancak başı dönmeye başlayınca arkadaşından yardım istedidedikten dakikalar sonra bilincini kaybetti.

İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya göre kahveyi içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybeden kadının yüzü şişmeye başladı. Boğazı kapanan ve nefes almakta zorlanan talihsiz gence ambulansta adrenalin verildi.



Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu. Erkek arkadaşı İspanyol basınına yaptığı açıklamada doktorların ona 'Ceset gelmediği için şükredin' dediğini söylerken, hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı: "O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ultima Hora'ya göre kadının ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu duyurdu.