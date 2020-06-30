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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.06.2020 - 06:46,Son Güncelleme:

Çin'den gelen onlarca uygulamaya yasak geldi

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Çin'den gelen onlarca uygulamaya yasak geldi
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Hindistan'ın Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinle irtibatlı 59 cep telefonu uygulamasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engellenen Çin menşeli 59 uygulamanın "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" belirtildi.

Hindistan tarafından yasak getirilen Çinli uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyor.

Söz konusu uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği kaydedildi.

Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD'de "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ise Çin bağlantılı şirketlerin komünist partisinin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etmişti.

O’Brien, Çin teknoloji şirketleri vasıtasıyla Komünist Parti'nin kullanıcıların hareketleri, satın alma davranışları, sağlık bilgileri, sosyal medya gönderileri ve kişisel bilgilerini topladığını öne sürmüştü.

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