Apple Watch 6 ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

Apple; iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayında tanıtacak. Apple Watch Series 6 model akıllı saatlerin de bu tarihlerde sahneye çıkması bekleniyor. Ancak şirkete yakın kaynaklardan bazılarına göre, yeni Apple Watch modelleri iPhone 12 serisinden bir ay önce satışa sunulabilir.

303.8 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi beklenen Apple Watch 6 Serisi, kandaki oksijeni ölçebilecek. Uyku takibi özelliğinin daha da iyileştirilmesi beklenirken bir önceki modelde de olan kalp ritmi sensörünün, elektrokardiyogramın ve düşmeyi algılayan sensörün de bu modelde yer alması bekleniyor.

Apple Watch Serisi ile gelecek bir başka yenilik de Touch ID parmak izi sensörü olacak ve şifre girişi yapmanıza gerek olmadan parmağınızla saate dokunmanız yeterli olacak.