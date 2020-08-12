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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 17:15,

Apple Watch ile iPhone bir araya gelince neler yapabilirsiniz?

Dünyanın en çok satan akıllı saati olma özelliğini taşıyan Apple Watch'lar ilk günde bu yana her sene yenilendi ve son olarak Apple Watch 5 Serisi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Sadece iPhone'larla kullanılabilen Apple Watch, bir araya geldiğinde neler yapılabiliyor?

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1Apple Watch ile aramalara yanıt verme
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Apple Watch ile aramalara yanıt verme

Bu saatler ile aramayı yanıtlayabilir veya saatinizin ekranını elinizle kapatıp aramayı sessize alabilirsiniz.

2Konuşmaya iPhone’dan devam etme
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Konuşmaya iPhone’dan devam etme

Apple Watch ile telefonu açtınız; ancak sohbet uzadıkça uzadı; bu durumda iPhone’a dokunarak konuşmaya oradan da devam edebilirsiniz. Hatta aramayı bir FaceTime görüşmesine de dönüştürebilirsiniz.

3Bileğinizi kaldırın, mesajlarınızı görüntüleyin
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Bileğinizi kaldırın, mesajlarınızı görüntüleyin

iPhone’unuz çantanızda veya cebinizdeyse, gelen mesaja hızlıca saatinizden yanıt verebilirsiniz. Sonra dilerseniz uzun uzun iPhone’unuzdan yazmaya devam edebilirsiniz.

4Yanıt göndermek için alternatif çok
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Yanıt göndermek için alternatif çok

Apple Watch ile yanıt göndermenin birçok yolu var. Hızlı bir Tapback, hazır yanıt ve hatta en sevdiğiniz emoji’nizi gönderebilirsiniz. Ayrıca söylemek istediklerinizi eksiksiz olarak dikte edebilirsiniz.

5Söyleyin, gönderin
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Söyleyin, gönderin

Elleriniz alışveriş çantalarıyla mı dolu? Doğrudan Apple Watch’unuz aracılığıyla Siri’den bir mesaj veya yanıt göndermesini isteyin.

6iPhone’unuza dokunmadan iPhone’unuzla fotoğraf çekin
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iPhone’unuza dokunmadan iPhone’unuzla fotoğraf çekin

Apple Watch ile, çekeceğiniz kareyi iPhone’unuzda hazırlayıp fotoğrafı bileğinizden çekebilirsiniz. Kadrajda olup olmadığınızdan emin olmak için zamanlayıcıyı da kullanabilirsiniz. Ve dilerseniz fotoğrafı paylaşmadan önce iPhone’unuzda düzenleyebilirsiniz.

7iPhone’unuzun kamerasını uzaktan kontrol edin
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iPhone’unuzun kamerasını uzaktan kontrol edin

Apple Watch’taki Digital Crown’u çevirerek görüntüyü yakınlaştırın, uzaklaştırın ve istediğiniz kareyi elde edin. iPhone’daki ön ve arka kameralar arasında geçiş yapın. Ve HDR, flaş veya Live Photos’u açıp kapatın.

8Fotoğraflarınızı saat kadranlarına dönüştürün
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Fotoğraflarınızı saat kadranlarına dönüştürün

iPhone’da sevdiğiniz bir fotoğrafı saat kadranı olarak seçin. Veya bir albüm oluşturarak bileğinizi her kaldırdığınızda farklı bir fotoğraf görün. Kim bilir, belki tam da biraz gülümsemeye ihtiyaç duyduğunuzda ekranınızda yavru köpeğiniz belirir.

9Listelerinizi iPhone’da hazırlayın
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Listelerinizi iPhone’da hazırlayın

iPhone’da bir çalma listesi derleyin, ardından listenizi AirPods ve Apple Watch ile dinleyin. Şimdi, koşuya çıktığınız anlarda favori şarkılarınızı telefonunuz yanınızda olmasa da dinleyebiliyorsunuz.

10Saatinizi uzaktan kumanda olarak kullanın
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Saatinizi uzaktan kumanda olarak kullanın

İster iPhone ister Apple Watch’unuzdan müzik dinliyor olun, sadece bileğinizi kaldırarak şarkıları karışık çalabilir, atlayabilir, favorilere ekleyebilir ve müziğin sesini açabilirsiniz.

11Müzikten çok daha fazlasını dinleyin
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Müzikten çok daha fazlasını dinleyin

Müzik dinlerken kullanabileceğiniz tüm eğlenceli özellikleri podcast’ler ve canlı radyo yayınları için de kullanabilirsiniz.

12Anlık veya belirli zaman aralıklarındaki verileri görüntüleyin
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Anlık veya belirli zaman aralıklarındaki verileri görüntüleyin

Apple Watch, mevcut kalp atış hızınızı ölçüyor. Egzersiz yaptığınız anlarda da. Ayrıca dinlenirken, yürürken veya Nefes uygulamasını kullanırken de ortalama ölçümlerinizi kaydediyor. iPhone ise günler, haftalar, aylar ve yıllara uzanan trendlerinizi takip etmenize yardımcı oluyor.

13Kalp sağlığı bildirimleri alın
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Kalp sağlığı bildirimleri alın

iPhone’da kalp sağlığı bildirimlerini açarsanız kalp atış hızınız fazla yüksek veya düşük olduğunda Apple Watch bunu size bildirir. iPhone’unuzdaki Sağlık uygulamasını açarak zaman içindeki kalp atış hızı verilerinize ilişkin şemaları ve grafikleri görebilirsiniz.

14EKG çekin ve doktorunuzla paylaşın
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EKG çekin ve doktorunuzla paylaşın

Saatinizdeki EKG uygulamasıyla kalp ritminizde atriyal fibrilasyon belirtisi olup olmadığını kesin biçimde ve kolayca kontrol edin. Ardından iPhone’unuzda sonuçları içeren bir PDF belgesi oluşturun ve gönderin.

15Fitness verilerinizi ve gelişiminizi takip edin
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Fitness verilerinizi ve gelişiminizi takip edin

Apple Watch’taki Aktivite halkaları ne kadar hareket ettiğinizi, egzersiz yaptığınızı ve ayakta durduğunuzu takip ediyor. Hedefiniz, halkaları her gün tamamlamak. Ve halkaların dolduğunu görmek gerçekten iyi bir motivasyon kaynağı oluyor. iPhone ise Aktivite geçmişinizin ve trendlerinizin yanı sıra tüm antrenmanlarınızın ayrıntılı özetlerini göstererek motivasyonunuzu daha da yükseltebilir.

16Her aktivitenizi Egzersiz halkalarınıza ekleyin
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Her aktivitenizi Egzersiz halkalarınıza ekleyin

Apple Watch’unuzdaki Antrenman uygulaması, favori antrenman türleriniz için kalori, mesafe, tur, süre ve tempo gibi önem verdiğiniz istatistikleri takip ediyor. Özel bir antrenmana ayıracak zamanınız olmadığında, çocuklarınızla ebelemece oynamak gibi eğlenceli aktivitelerle bile Egzersiz halkanızı tamamlayabiliyorsunuz.

17Yön değiştirmeniz gerektiğinde hafifçe dokunun
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Yön değiştirmeniz gerektiğinde hafifçe dokunun

Hiç bilmediğiniz bir yere doğru mu gidiyorsunuz? iPhone’da bir yol tarifi açtığınızda, kolayca bakmanız için aynısı Apple Watch’unuzda da görüntülenir. Yön değiştirmeniz gerektiğinde hafif bir dokunuş bile hissedersiniz. Böylece kalabalık bir sokakta yürürken, yeni bir rotada bisiklete binerken veya sadece manzaranın tadını çıkarmak istediğinizde ekranınıza bakmanız gerekmez.

18iPhone’unuza ping atın
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iPhone’unuza ping atın

iPhone’unuz ister diğer odada ister çamaşır sepetinin dibinde olsun, onu bulmak için saatinizde yer alan iPhone simgesine dokunarak çıkan sesi takip etmeniz yeterli.

19iPhone’unuzu karanlıkta bulun
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iPhone’unuzu karanlıkta bulun

iPhone’unuzdaki flaş ışığını açmak için saatinizdeki iPhone simgesini basılı tutun.

20Apple Watch’u bir yerde unuttuysanız...
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Apple Watch’u bir yerde unuttuysanız...

Apple Watch kaybolursa iPhone ile harita üzerindeki yerini tespit edebilir ve bulunması halinde size nasıl ulaşılacağını açıklayan bir mesajı saatinizin ekranına gönderebilirsiniz. Böylece biri onu bulduğunda sizi arayabilir.

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