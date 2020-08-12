Apple Watch ile iPhone bir araya gelince neler yapabilirsiniz?

Fitness verilerinizi ve gelişiminizi takip edin Apple Watch’taki Aktivite halkaları ne kadar hareket ettiğinizi, egzersiz yaptığınızı ve ayakta durduğunuzu takip ediyor. Hedefiniz, halkaları her gün tamamlamak. Ve halkaların dolduğunu görmek gerçekten iyi bir motivasyon kaynağı oluyor. iPhone ise Aktivite geçmişinizin ve trendlerinizin yanı sıra tüm antrenmanlarınızın ayrıntılı özetlerini göstererek motivasyonunuzu daha da yükseltebilir.