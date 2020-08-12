Apple Watch ile iPhone bir araya gelince neler yapabilirsiniz?
Dünyanın en çok satan akıllı saati olma özelliğini taşıyan Apple Watch'lar ilk günde bu yana her sene yenilendi ve son olarak Apple Watch 5 Serisi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Sadece iPhone'larla kullanılabilen Apple Watch, bir araya geldiğinde neler yapılabiliyor?
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1
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Apple Watch ile aramalara yanıt verme
Bu saatler ile aramayı yanıtlayabilir veya saatinizin ekranını elinizle kapatıp aramayı sessize alabilirsiniz.
2
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Konuşmaya iPhone’dan devam etme
Apple Watch ile telefonu açtınız; ancak sohbet uzadıkça uzadı; bu durumda iPhone’a dokunarak konuşmaya oradan da devam edebilirsiniz. Hatta aramayı bir FaceTime görüşmesine de dönüştürebilirsiniz.
3
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Bileğinizi kaldırın, mesajlarınızı görüntüleyin
iPhone’unuz çantanızda veya cebinizdeyse, gelen mesaja hızlıca saatinizden yanıt verebilirsiniz. Sonra dilerseniz uzun uzun iPhone’unuzdan yazmaya devam edebilirsiniz.
4
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Yanıt göndermek için alternatif çok
Apple Watch ile yanıt göndermenin birçok yolu var. Hızlı bir Tapback, hazır yanıt ve hatta en sevdiğiniz emoji’nizi gönderebilirsiniz. Ayrıca söylemek istediklerinizi eksiksiz olarak dikte edebilirsiniz.
5
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Söyleyin, gönderin
Elleriniz alışveriş çantalarıyla mı dolu? Doğrudan Apple Watch’unuz aracılığıyla Siri’den bir mesaj veya yanıt göndermesini isteyin.
6
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iPhone’unuza dokunmadan iPhone’unuzla fotoğraf çekin
Apple Watch ile, çekeceğiniz kareyi iPhone’unuzda hazırlayıp fotoğrafı bileğinizden çekebilirsiniz. Kadrajda olup olmadığınızdan emin olmak için zamanlayıcıyı da kullanabilirsiniz. Ve dilerseniz fotoğrafı paylaşmadan önce iPhone’unuzda düzenleyebilirsiniz.
7
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iPhone’unuzun kamerasını uzaktan kontrol edin
Apple Watch’taki Digital Crown’u çevirerek görüntüyü yakınlaştırın, uzaklaştırın ve istediğiniz kareyi elde edin. iPhone’daki ön ve arka kameralar arasında geçiş yapın. Ve HDR, flaş veya Live Photos’u açıp kapatın.
8
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Fotoğraflarınızı saat kadranlarına dönüştürün
iPhone’da sevdiğiniz bir fotoğrafı saat kadranı olarak seçin. Veya bir albüm oluşturarak bileğinizi her kaldırdığınızda farklı bir fotoğraf görün. Kim bilir, belki tam da biraz gülümsemeye ihtiyaç duyduğunuzda ekranınızda yavru köpeğiniz belirir.
9
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Listelerinizi iPhone’da hazırlayın
iPhone’da bir çalma listesi derleyin, ardından listenizi AirPods ve Apple Watch ile dinleyin. Şimdi, koşuya çıktığınız anlarda favori şarkılarınızı telefonunuz yanınızda olmasa da dinleyebiliyorsunuz.
10
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Saatinizi uzaktan kumanda olarak kullanın
İster iPhone ister Apple Watch’unuzdan müzik dinliyor olun, sadece bileğinizi kaldırarak şarkıları karışık çalabilir, atlayabilir, favorilere ekleyebilir ve müziğin sesini açabilirsiniz.
11
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Müzikten çok daha fazlasını dinleyin
Müzik dinlerken kullanabileceğiniz tüm eğlenceli özellikleri podcast’ler ve canlı radyo yayınları için de kullanabilirsiniz.
12
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Anlık veya belirli zaman aralıklarındaki verileri görüntüleyin
Apple Watch, mevcut kalp atış hızınızı ölçüyor. Egzersiz yaptığınız anlarda da. Ayrıca dinlenirken, yürürken veya Nefes uygulamasını kullanırken de ortalama ölçümlerinizi kaydediyor. iPhone ise günler, haftalar, aylar ve yıllara uzanan trendlerinizi takip etmenize yardımcı oluyor.
13
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Kalp sağlığı bildirimleri alın
iPhone’da kalp sağlığı bildirimlerini açarsanız kalp atış hızınız fazla yüksek veya düşük olduğunda Apple Watch bunu size bildirir. iPhone’unuzdaki Sağlık uygulamasını açarak zaman içindeki kalp atış hızı verilerinize ilişkin şemaları ve grafikleri görebilirsiniz.
14
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EKG çekin ve doktorunuzla paylaşın
Saatinizdeki EKG uygulamasıyla kalp ritminizde atriyal fibrilasyon belirtisi olup olmadığını kesin biçimde ve kolayca kontrol edin. Ardından iPhone’unuzda sonuçları içeren bir PDF belgesi oluşturun ve gönderin.
15
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Fitness verilerinizi ve gelişiminizi takip edin
Apple Watch’taki Aktivite halkaları ne kadar hareket ettiğinizi, egzersiz yaptığınızı ve ayakta durduğunuzu takip ediyor. Hedefiniz, halkaları her gün tamamlamak. Ve halkaların dolduğunu görmek gerçekten iyi bir motivasyon kaynağı oluyor. iPhone ise Aktivite geçmişinizin ve trendlerinizin yanı sıra tüm antrenmanlarınızın ayrıntılı özetlerini göstererek motivasyonunuzu daha da yükseltebilir.
16
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Her aktivitenizi Egzersiz halkalarınıza ekleyin
Apple Watch’unuzdaki Antrenman uygulaması, favori antrenman türleriniz için kalori, mesafe, tur, süre ve tempo gibi önem verdiğiniz istatistikleri takip ediyor. Özel bir antrenmana ayıracak zamanınız olmadığında, çocuklarınızla ebelemece oynamak gibi eğlenceli aktivitelerle bile Egzersiz halkanızı tamamlayabiliyorsunuz.
17
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Yön değiştirmeniz gerektiğinde hafifçe dokunun
Hiç bilmediğiniz bir yere doğru mu gidiyorsunuz? iPhone’da bir yol tarifi açtığınızda, kolayca bakmanız için aynısı Apple Watch’unuzda da görüntülenir. Yön değiştirmeniz gerektiğinde hafif bir dokunuş bile hissedersiniz. Böylece kalabalık bir sokakta yürürken, yeni bir rotada bisiklete binerken veya sadece manzaranın tadını çıkarmak istediğinizde ekranınıza bakmanız gerekmez.
18
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iPhone’unuza ping atın
iPhone’unuz ister diğer odada ister çamaşır sepetinin dibinde olsun, onu bulmak için saatinizde yer alan iPhone simgesine dokunarak çıkan sesi takip etmeniz yeterli.
19
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iPhone’unuzu karanlıkta bulun
iPhone’unuzdaki flaş ışığını açmak için saatinizdeki iPhone simgesini basılı tutun.
20
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Apple Watch’u bir yerde unuttuysanız...
Apple Watch kaybolursa iPhone ile harita üzerindeki yerini tespit edebilir ve bulunması halinde size nasıl ulaşılacağını açıklayan bir mesajı saatinizin ekranına gönderebilirsiniz. Böylece biri onu bulduğunda sizi arayabilir.