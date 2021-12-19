Son haftaların en iyisiydi ama yine 3 puan yok

Galatasaray, Başakşehir karşısında ilk 25 dakikanın ardından bitiş düdüğüne kadar son haftaların en iyi futbolunu oynadı. Ancak yine de 3 puan hasretine son veremedi. Okaka’nın şık rövaşatasına kadar saha içinde istediği oyun planını sahaya yansıtan Başakşehir, öne geçtikten sonra Galatasaray’ın baskısını kıramadı. Oyunu rakip yarı alana yıkan sarı kırmızılılar bireysel hatalarla gelen 2 net fırsat yakalasa da Diagne bu pozisyonları gole çeviremedi. Senegalli futbolcu sürekli oynama devamlılığını kaybedince özgüvenini de tamamen yitirmiş bir görüntü ortaya koydu.

ViSCA KÖTÜ GÜNÜNDEYDi

İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı kırmızılılar oyun üstünlüğünü elinde tutmaya devam etse de Başakşehir kalesi önündeki gollük aksiyonlar yeterli değildi. 65’inci dakikada radikal bir şekilde 4 değişiklik birden yapan Galatasaray teknik ekibi, oyunda beklediği verimliliği alamadı. Savunmada dirençli bir görüntü ortaya koyan Başakşehir, zaman zaman istediği geçişleri bulsa da final paslarında başarılı olamadı.

Kötü günündeki Edin Visca ve dakikalar geçtikçe yorulan Okaka’nın yetersiz performansları konuk ekibi kendi yarı alanında boşluklar bırakan Galatasaray karşısında olası bir ikinci golden uzak tuttu. Buna karşın inatçı ve baskılı görünmeye devam eden ve sarfettiği efor ile beraberliği hak eden Galatasaray, 88’de bir köşe vuruşunda Mustafa Muhammed’in şık kafa vuruşuyla aradığı golü buldu.

iKi TAKIM DA SKORDAN MEMNUN OLMADI

1-1’lik eşitlik kuşkusuz iki takımı da memnun etmedi ancak Başakşehir, gibi güçlü bir takım karşısında Galatasaray 70 dakika baskılı ve agresif oyunuyla son haftaların en iyi görüntüsünü ortaya koydu. Emre Belözoğlu’nun takımı ise özellikle ikinci yarıdaki pasif ve silik futboluyla 1 puana razı olmak zorunda kaldı.