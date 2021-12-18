Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupada panik büyüyor OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyorAvrupa'da panik büyüyor! OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyor#Omikron
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Donduk Meteoroloji ve AFADdan art arda uyarılar...Donduk! Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar...#Hava Durumu
Bakan Nebatiden Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantıBakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı!#Nureddin Nebati
Karsta otobüs devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı varKars'ta otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var#KARS
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Görüntüyü böyle paylaştılar: Yorumu size bırakıyoruzGörüntüyü böyle paylaştılar: 'Yorumu size bırakıyoruz'#Kocaeli
Galatasaray ile Başakşehir birer puana razı olduGalatasaray ile Başakşehir birer puana razı oldu#Galatasaray
Tablo güncellendi Bakan Koca Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz dedi ve uyardıTablo güncellendi! Bakan Koca 'Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz' dedi ve uyardı#Koronavirüs
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruzErdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"

#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dedi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçının ardından sarı-kırmızılı oyuncularla hakem Zorbay Küçük arasında gerginlik yaşandığı belirtildi. Teknik sorumlu Necati Ateş, maç sonunda Küçük hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasına maç sonunda yaşananlar damga vurdu.

A Spor'un haberine göre; G.Saray-Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında bir gerginlik yaşandı.

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandı.

ZORBAY KÜÇÜK İÇİN ÇARPICI İDDİA

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ise maç sonunda yananlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Necati Ateş konu hakkında "Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin" şeklinde konuştu.

Ateş sözlerini, "Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi." ifadeleriyle tamamladı.

Haberin Devamı

BERKAN KUTLU'DAN İSYAN

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu konuyla ilgili konuştu. 23 yaşındaki futbolcu, "1 puan için üzgünüz çünkü daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum ama futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de, Kerem’e yalancı denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı? Koridorlarda oyuncumuza yalancı deniyor. Kabul etmiyorum ben. Bu kelimeleri kullanmak istemiyorum." dedi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat