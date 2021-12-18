Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"

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Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasına maç sonunda yaşananlar damga vurdu.

A Spor'un haberine göre; G.Saray-Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında bir gerginlik yaşandı.

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandı.

ZORBAY KÜÇÜK İÇİN ÇARPICI İDDİA

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ise maç sonunda yananlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Necati Ateş konu hakkında "Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin" şeklinde konuştu.

Ateş sözlerini, "Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi." ifadeleriyle tamamladı.

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BERKAN KUTLU'DAN İSYAN

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu konuyla ilgili konuştu. 23 yaşındaki futbolcu, "1 puan için üzgünüz çünkü daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum ama futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de, Kerem’e yalancı denmesi. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı? Koridorlarda oyuncumuza yalancı deniyor. Kabul etmiyorum ben. Bu kelimeleri kullanmak istemiyorum." dedi."