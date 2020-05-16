GÜNTEKİN ONAY

Futbol liglerini oynatmanın bir tek yolu var
Takımlar izole şekilde 1 ay kampa alınmalı. Dünya Kupası öncesi ulusal takımların kampa alınması gibi. Virüsün bulaşmasını engellemek için dış dünyayla temas kesilmeli.Devamını oku
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Takımlar izole şekilde 1 ay kampa alınmalı. Dünya Kupası öncesi ulusal takımların kampa alınması gibi. Virüsün bulaşmasını engellemek için dış dünyayla temas kesilmeli.Devamını oku
Seyircisiz futbol hem oynayana hem de izleyene keyif vermiyor. Nitekim son derece yavan, lezzetsiz bir ilk yarı izledik.Devamını oku
Fenerbahçe maçın ilk yarısını şut atmadan tamamladı. Sarı lacivertli ekip Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada gol girişiminde dahi bulunmazken korner bile atmadı.Devamını oku
Sivasspor, ligin kendi evinde yenilmeyen tek takımı. Galatasaray ne kadar formda olsa da Sivasspor’a karşı deplasmanda oynamak hiç kolay değil.Devamını oku
Erken gelen gol ile birlikte maçın Beşiktaş açısından kolay geçmesi ve farkın artması doğal olarak beklendi ancak ilk yarıda siyah beyazlılar o kadar çok pas hatası yaptı ki olgun ataklar yerine telaşlı hücumlar ile Ankaragücü’nün üzerine gitti.Devamını oku
Oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan Fenerbahçe’nin Antalya deplasmanında bir reaksiyon göstermesi bekleniyordu.Devamını oku
Tamamen skordan bağımsız bir vurgu yapmak gerekirse Beşiktaş kesinlikle büyük takım gibi oynuyor.Devamını oku