GÜNTEKİN ONAY

07.03.2020

Sergen'le yüksekten uçuşa devam

Erken gelen gol ile birlikte maçın Beşiktaş açısından kolay geçmesi ve farkın artması doğal olarak beklendi ancak ilk yarıda siyah beyazlılar o kadar çok pas hatası yaptı ki olgun ataklar yerine telaşlı hücumlar ile Ankaragücü’nün üzerine gitti.

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