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Beşiktaş kupayı hak etti

#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Trabzonspor

İki takım da maça emniyetli bir oyunla başladı.

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Gerek Trabzonspor, gerekse de Beşiktaş beklerini ileri çıkartmadan dengeli bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlılar tam rakip yarı sahaya yerleşmişken Necip’in pozisyon hatasıyla Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu.

Gole iyi reaksiyon verdi

Gole iyi reaksiyon veren Beşiktaş, oyunun kontrolünü ele geçirdi. Buna karşın Trabzonspor ise gömülü bir şekilde savunmaya çekilirken hiç hücuma çıkamadı ve baskı yedi. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltıyla soyunma odasına moralli giden taraf oldu. 2’nci yarıya da iyi başlayan siyah beyazlılar 2’nci gol için kararlı göründü.

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Dün akşamki finalde Beşiktaş orta sahası Trabzonspor’a oranla daha kaliteliydi. Al-Musrati, Gedson ve Salih’ten oluşan orta saha üstünlük kurarken; Masuaku ve Svenson da 2’nci yarıda daha fazla hücuma çıkınca Beşiktaş daha etkiliydi. Gedson’un 2 oyuncuyu geçip yaptığı serviste Muleka’nın harika asistini Salih kafayla çok iyi bitirdi.

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Abdullah Avcı risk aldı

2-1’den sonra Abdullah Avcı tüm riskleri göze alarak elindeki tüm ofansif oyuncuları sahaya sürdü. Duran toplarla uzun oyuncularıyla gol arayan bordo mavili ekip 89’da beraberlik sayısına ulaşırken kalan duraklama anlarında orta sahayı tamamen boşaltan Trabzonspor karşısında Beşiktaş kalan sürede tekrar gol için rakibinin üzerine gitti.

MUSRATI KAHRAMAN OLDU

Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu. Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svenson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.

#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Trabzonspor
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