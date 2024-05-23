Rachid Ghezzal: 'Bu kupayı çok hak ettik, Beşiktaşlılar bundan zevk alın'

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta oyuncular, maç sonunda konuştu.

GHEZZAL: ÇOK HAK ETTİK

Bu kupayı çok hak ettik. Hiçbir zaman bırakmadık! Bugün eğlenme vakti. Beşiktaşlılar bundan zevk alın. Eğlenmeye devam edin.

GEDSON FERNANDES: ARTIK KUTLAMA VAKTİ

Bu sezon iyi bir sezon geçiremedik ama bugün Beşiktaş ailesi için elimizden geleni yaptık. Söyleyecek bir şey yok. Kupayı kazandık ve artık kutlama vakti. Bu sezon taraftara istediklerini veremedik. Hedeflerimiz büyük olsa da başaramadık. Bugünü taraftara armağan ediyorum. Hem kupayı almayı hem de Avrupa'ya gitmeyi başardık. Herkese teşekkür ediyorum.