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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± final maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan ve Ali Åžansalan'Ä±n dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± 3-2 kazanan BeÅŸiktaÅŸ, kupanÄ±n sahibi oldu.

Trabzonspor, 13. dakikada Onuachu'nun golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§ti. BeÅŸiktaÅŸ 45+3'te Ghezzal'Ä±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle skoru eÅŸitledi. 54. dakikada Salih UÃ§an takÄ±mÄ±nÄ± yeniden Ã¶ne geÃ§irdi.

Uzatmalara gidiliyor derken...

Trabzonspor 89. dakikada Nicolas Pepe ile skora eÅŸitliÄŸi getirdi. Herkez maÃ§ uzayacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken sahneye Ã§Ä±kan Al Musrati 90+4'te attÄ±ÄŸÄ± golle maÃ§Ä±n skorunu belirledi ve kupayÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a getirdi.

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11. kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±



BugÃ¼ne kadar 17 kez final oynayan, 11. kez kupayÄ± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarÄ±nda kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rmeyi baÅŸaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

MaÃ§Ä±n adamÄ± Salih UÃ§an seÃ§ildi

TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n oylamasÄ± sonucunda BeÅŸiktaÅŸlÄ± Salih UÃ§an maÃ§Ä±n oyuncusu seÃ§ildi.

Bakan Bak'tan tebrik

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, final maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ki gÃ¼zide takÄ±mÄ±zÄ±n finali gÃ¼zel oldu. Ä°ki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± gÃ¼zel bir ortam ortaya koydular. Temiz bir maÃ§ ortaya koydular. GÃ¼zel bir oyun diyebiliriz, sonlarÄ±na doÄŸru heyecanlÄ±. Ä°ki gÃ¼zide takÄ±mÄ±zÄ± tekrar tebrik ediyoruz. BeÅŸiktaÅŸ'Ä± tebrik ediyoruz, hayÄ±rlÄ± olsun. GÃ¼zel bir akÅŸamdÄ±, hayÄ±rlÄ± olsun.

BEÅžÄ°KTAÅž 3-2 TRABZONSPOR

GOL: 13' Onuachu, 45+3' Ghezzal (P), 54' Salih UÃ§an, 89' Pepe, 90+4' Al Musrati

Ä°lk yarÄ± sonucu: 1-1

Ä°LK 11'LER

BeÅŸiktaÅŸ: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka.

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Trabzonspor: UÄŸurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut GÃ¼neÅŸ, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

MaÃ§tan dakikalar

5. dakikada Ghezzalâ€™Ä±n pasÄ±nda topla buluÅŸan MuÃ§iâ€™nin ceza sahasÄ± iÃ§i sol Ã§aprazdan plase vuruÅŸunda top uzak kale direÄŸinin yanÄ±ndan auta gitti.

14. dakikada Onuachuâ€™nun sol kanattan Ã§alÄ±mlarla ceza sahasÄ± iÃ§e girdikten sonra sol Ã§aprazdan vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu. 0-1

16. dakikada Mulekaâ€™nÄ±n saÄŸ taraftan Ã§alÄ±mlarla ceza sahasÄ± iÃ§ine girip yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta kaleci UÄŸurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.

26. dakikada saÄŸ taraftan kullanÄ±lan kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda Ã¶nde direkte Necipâ€™in kafayla arkaya gÃ¶nderdiÄŸi topa Omar Colleyâ€™in vuruÅŸunda az farkla Ã¼stten auta gitti.

33. dakikada Masuakuâ€™nun pasÄ±nda topla buluÅŸan Gedsonâ€™un savunmada Denswilâ€™i Ã§alÄ±mladÄ±ktan sonra sol Ã§aprazdan vuruÅŸunda kaleci UÄŸurcan, iki hamlede meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti..

45+1. dakikada Salih'in ceza sahasÄ±na Ã§evirmek istediÄŸi topa Bardhi, ceza sahasÄ± iÃ§erisinde elle mÃ¼dahale etti. Hakem Ali Åžansalan penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

45+3. dakikada penaltÄ±yÄ± kullanmak Ã¼zere topun baÅŸÄ±na geÃ§en Ghezzal'Ä±n vuruÅŸunda

54. dakikada Mulekaâ€™nÄ±n ortasÄ±nda Salih UÃ§anâ€™Ä±n kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak sol kÃ¶ÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu. 2-1

70. dakikada Viscaâ€™nÄ±n ceza yayÄ± Ã¶nÃ¼nden sert vuruÅŸunda kaleci Mertâ€™in parmaklarÄ±yla dokunduÄŸu top Ã¼st direÄŸe Ã§arparak kornere gitti.

84. dakikada Rashicaâ€™nÄ±n ceza yayÄ±nÄ±n gerisinden sert vuruÅŸunda kaleci UÄŸurcan, saÄŸ kÃ¶ÅŸeye giden topu kornere Ã§eldi.

89. dakikada Viscaâ€™nÄ±n saÄŸ taraftan kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda Meunierâ€™in kafa vuruÅŸunda Mert topu Ã§eldi. Pozisyonun devamÄ±nda Pepeâ€™nin sol Ã§aprazdan vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu. 2-2

90+4. dakikada Al Musratiâ€™nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan vuruÅŸunda top sol kÃ¶ÅŸeden aÄŸlara gitti. 3-2

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