Cevap bekleyen önemli sorular

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Beşiktaş, Hatayspor maçına koşullar ne olursa olsun eldeki en güçlü kadroyla çıkmalıydı. Çünkü mevcut durumda eğer kupayı kazanamayıp ligin son maçında Kasımpaşa’ya da kaybederse, altıncı olup önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek. Sanıyorum Serdar Topraktepe bunun farkında değildi. Ligin kaderini etkileyecek böylesine önemli bir maçta kümede kalma savaşı veren diğer takımlar da Beşiktaş’tan bu saygıyı beklediler.

EN iYi YERLi KALECi MERT YEDEKTi

Ülkenin en iyi yerli kalecisi Mert yedek, nedense Ersin oynuyor. Aylardır süre almayan Demir Ege ilk 11’de. Gedson Fernandes, Salih gibi isimler de kulübede. Nitekim ikinci yarıda yapılan değişikliklerle Beşiktaş oyunu tamamen domine etti. Kupa maçına yeterli süre var ve oyuncuların son performansını ve enerjisini görmek açısından Serdar Topraktepe Trabzonspor finali öncesinde doğru 11’i de bulma fırsatını tepti.

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ABOUBAKAR NEDEN KADRO DIŞIYDI?

Beşiktaş'ta Aboubakar gibi bir oyuncuyu neden kadronun dışında kaldığını herkes merak ediyor. Geçen kış gelen Aboubakar bu sezon çok az oynadığı halde, son iki sezonda ilk 11’de başladığı maçları hesaba katarsak 34 karşılaşmada 25 gol atmış. Böyle bir oyuncu neden kenarda oturur? Neden kimse bu oyuncuyu kazanmak için mücadele vermez? Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda yıldız futbolcu yok iken Aboubakar gibi bir golcüden faydalanmaması anlaşılır gibi değil.

Hatay son dakika penaltısıyla, olağanüstü mücadele verdiği bir maçta belki de kendisini ligde tutacak galibiyeti son anda kaçırdı. Ayrıca Beşiktaş’ın farklı kazanabileceği bir maçta yaptığı süper kurtarışlarla takımını ayakta tutan kaleci Bekaj daha önce neredeydi, diye sormadan da edemeyeceğim.