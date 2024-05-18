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Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması: Teklifimize sıcak baktı

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#Transfer#Beşiktaş#Mourinho
Beşiktaştan Jose Mourinho açıklaması: Teklifimize sıcak baktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 21:27

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Jose Mourinho ile görüştüklerini kaydetti.

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Jose Mourinho ile temasa geçtiklerini belirten Hüseyin Yücel, “1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya’ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma’nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak.” dedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Mourinho

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