Galatasaray’dan gövde gösterisi

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Galatasaraylı futbolcular oynarken, tribündekiler ve ekran başındakiler de izlerken keyif aldılar. 90 dakikanın her anında oyunu kontrol eden rakip ceza alanında çoğalan sarı kırmızılarda Mauro İcardi, o kadar zekice koşular ile arkadaşlarına alanlar yaratıyor ki Hakim Ziyech ve Dries Mertens’in attığı ilk 2 gol böyle geldi.

iCARDi TOPA DAHi TEMAS ETMEDEN iLK 2 GOLÜN HAZIRLAYICASI OLDU

Mauro İcardi topa dahi temas etmeden 2 golün hazırlayısı oldu Barış Alper Yılmaz’ın taşıdığı toplarda... 1-0’ı buldu, 2’yi aradı. 2-1’e yakalandı hemen cevap verdi. 3-1’den sonra daha da vites yükseltip iştahla Sivasspor’un üzerine gitmeye devam etti. 4, 5, 6 ve kaçan 7’inci gol fırsatları. Harika bir Mauro İcardi, kalitesi ve tecrübesiyle son haftalar yaklaştıkça ritm yükselten bir Dries Mertens; her geçen gün fizik gücüne ve temposuna kalite de katan Barış Alper Yılmaz. Orta alanda kusursuz oynayan Lucas Torreira ve Kerem Demirbay.

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ZiYECH’iN DEVREYE GiRMESiYLE DAHA KOLAY SONUCA GiDiYOR

16 maç üstüste kazanan, rekorlar kıran bu takım nasıl maç kaybedecek ki? Bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun bu kazanma arzusu ile puan kaybetmesi çok zor. Kalitenin ötesinde sahayı çok iyi parselleyen, alan daraltıp güçlü pres yapan Okan Buruk’un Galatasaray’ının saha içi organizasyonu da en üst seviyede.

Son haftalarda ayrıca altı çizilmesi gereken bir husus daha var... Hakim Ziyech’in de devreye girmesi ve çok top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu’nun yedek kalmasıyla Galatasaray daha kolay sonuca gidiyor.