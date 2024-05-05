Sivasspor'u 6 golle geçen Galatasaray'da Ziyech, Mertens ve Icardi şov yaptı!

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 35. hafta maçında evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

OKAN BURUK KAZANAN KADROYU BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Adana Demirspor maçının ilk 11’ine göre Sivasspor mücadelesinde değişikliğe gitmedi. Kazanan kadroyu bozmayan tecrübeli teknik adam kaleyi Muslera’ya emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Köhn’den oluşturan Buruk, orta sahada da Torreira ve Kerem Demirbay ikilisini bozmadı. Tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Ziyech, ortada Mertens, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü. Okan Buruk’un en ileri uçtaki tercihi ise Icardi oldu.

Galatasaray, Sivasspor mücadelesine şu 11 ile çıktı: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

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BÜLENT UYGUN’DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinin 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Konyaspor karşılaşmasında oynayan; Nikolic, Ziya Erdal, Turgunbayev ve N’Jie Galatasaray maçında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Bülent Uygun; Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz ve Koita’ya görev verdi.

Sivasspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj.

ZIYECH ÖNCE KİLİDİ AÇTI, SONRA FÜZE YOLLADI

Evinde maça baskılı başlayan Galatasaray, 11. dakikada golü buldu. Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza alanı solundan sıfıra inen Barış Alper'in yerden çıkardığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Faslı futbolcu topu ağlara gönderdi.

Mçaın 60. dakikasında ceza alanın dışından harika bir gol atan Ziyech, geceye damga vuran isimlerden oldu.

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Son 6 maçta 4 gol ve 2 asist kaydeden Ziyech'in gollerinin maçların açılış golü olması da dikkat çekti.

Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol katkısı sağlayan Hakim Ziyech (4 gol & 1 asist), Ekim-Aralık 2019 arasındaki (Ajax formasıyla 5 maç) süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.

SOYUNMA ODASINDAN MUSLERA GETİRDİ

Maçın son düdüğüyle soyunma odasına giden Ziyech'i, taraftarların tezahüratları sonrası kaptan Muslera koşarak soyunma odasına gidip sahaya geri çıkardı. Faslı futbolcu maç sonu sevincinde üçlü çektirdi.

SAKATLIĞINI ATLATIP 11'DE ÇIKAN MERTENS GOLLERİNİ ATTI

Hafta içinde antrenmanda biz sakatlık yaşayan ve ilk 11'de olup olmayacağı şüpheli olan Dries Mertens maça ilk 11'de başlamıştı. Belçikalı futbolcu 38 ve 73. dakikalarda gollerini attı ve yüksek formunu devam ettirdi.

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Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu (4 gol & 8 asist)

ICARDI'DEN İKİ GOL! KARİYERİNİN EN İYİ SERİSİ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 2 gol kaydetti. Maçın 59. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içine hareketlenen Icardi, kale önünde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. Müsabakanın 85. dakikasında yine sahneye çıkan Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 6-1 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 23’e çıkardı. Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 7 maçta 9. golünü attı.

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Çıktığı son yedi Süper Lig maçında da gol katkısı sağlayan Mauro Icardi (9 gol & 2 asist), kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Icardi'nin attığı bir gol de, Arda Kardeşler'in faul düdüğüne takıldı.