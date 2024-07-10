İtalya'da 4 kez kral oldu, Türkiye'de de çok gol atar

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Ciro İmmobile, Serie A’da modern zamanların en çok gol kralı olan futbolcusu. 1950’li yıllarda Milan forması giyen İsveçli Nordahl 5 kez gol kralı olmuş. İmmobile ise 1 kez Torino’da, 3 kez de Lazio’da bu unvanı kazandı. İtalyan futbolunda İmmobile tarzı, dripling üstü şut atabilen, savunma arkasına kısa koşular yapabilen ve yüzü kaleye dönükken boşlukları bulabilen tek vuruş golcüleri başarılı olur. Cavani, Lautaro Martinez, Di Natale, İcardi, Signori, Shevchenko tarzındaki golcülerin parladığı bir ligdir Serie A. 1 kez gol kralı olan Dzeko ve bu unvana 2 kez ulaşmış İbrahimovic’i belki bunun dışında tutabiliriz.

KONTRATAKLARDA ÇOK ETKİLİDİR

İmmobile, kafasında sadece rakip kale olan bir oyuncu tipi. Sağ ayağını çok iyi kullanır ve özellikle ceza sahası içinde topla buluştuğu an yüzü kaleye dönükken son derece öldürücü bir golcüdür. Fırsatçıdır ve golü koklar. Her ne kadar sol ayağı ve kafa vuruşları da zayıf olmasa da gollerinin büyük bölümünü sağ ayağıyla atmıştır. İyi bir penaltıcıdır. Açık alanda, geçiş oyununda ve kontrataklarda son derece etkilidir. Kapanan savunmalara karşı tek vuruşlarıyla golü bulur. Topla oynamayı fazla sevmez ama sırtı dönükken doğru arkadaşını bulma yetisine sahiptir. Son 2 sezon yaşadığı sakatlıklar devamlılık sağlamasını engellediği için gol sayısı geçmişe oranla düştü.

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ÖZEL HAYATINDA HERHANGİ BİR ÇALKANTI OLMADI

Çalışkan ve üst düzey bir profesyoneldir. Lazio taraftarı onu çok sevdi. Önemli maçlarda, finallerde attığı gollerle ‘Curva Nord’un sevgilisi oldu. Özel hayatında herhangi bir çalkantı yaşamadı. Sadece geçirdiği bir trafik kazası ve yıllar önce gündeme gelen Play-Station sevdası dışında magazin medyasına pek malzeme olmadı. Zaman zaman uyluk kasındaki problemler onu sıkıntıya soksa da, hem yaş olarak hem fizik olarak hazır olduğunu söyleyebiliriz.

İTALYA MİLLİ TAKIMI EURO 2024’TE ONU ARADI

Türkiye ligi farklı dinamiklere sahip. Özellikle de golcüler için. Ancak İmmobile, İtalya gibi savunma oyununun güçlü olduğu, stoperlerin göz açtırmadığı bir ligde 4 kez gol kralı olduysa Türkiye’de de başarılı olamayacağını kimse iddia edemez. Önemli olan, oyuncunun adaptasyonu ve doğru oyun sistemiyle saha içinde beslenebilmesi. Şunu da gördük ki; EURO 2024’te İtalya Milli Takımı, Ciro İmmobile ve Andrea Belotti gibi usta santrforları fazlasıyla aradı.

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RAFA SİLVA İLE UYUM SAĞLAMASI ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst yüksek toplarla oynamayı seven bir hoca değil. Bu da İmmobile’nin daha verimli olabileceği anlamına geliyor. Eğer Beşiktaş, 2. bölgede yapacağı şok baskılarla topu kazanıp hızlı bir şekilde rakip kaleye inebilirse İmmobile bu düzende çok faydalı olacaktır. Rafa Silva gibi asist özelliği olan bir oyuncunun da varlığı, eğer uyum sağlarlarsa İmmobile’nin golcü kimliğinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır.