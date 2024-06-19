3 puanla baÅŸladÄ±k ama...

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Turnuvaya 3 puanla baÅŸlamak her ÅŸeyden Ã¶nemliydi. Ä°lk yarÄ±da gole kadar olan 25 dakikada Ã§ok iyi futbol oynadÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da da Ardaâ€™nÄ±n golÃ¼ne kadar 20 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mde sahanÄ±n hakimiydik. Ancak ÅŸunu da kabul etmek gerekir ki rakibimiz GÃ¼rcistan iki Ã¼st dÃ¼zey oyuncusu dÄ±ÅŸÄ±nda bizim seviyemizin altÄ±nda bir takÄ±m.

ADETA SANTRFORSUZ OYNADIK

Montella, BarÄ±ÅŸ Alperâ€™i santrfor pozisyonunda baÅŸlattÄ±. Bu tip kapalÄ± savunma oynayan bir ekibe karÅŸÄ± bu tercih yanlÄ±ÅŸ idi. BarÄ±ÅŸ Alperâ€™in saÄŸ kanattaki oyun gÃ¼cÃ¼nden de mahrum olduk. Santrforsuz gibi oynamak zorunda kaldÄ±k. DÃ¼n ne zaman Ã¶ne geÃ§tik hep bir panik hep bir telaÅŸ vardÄ± oyuncularÄ±mÄ±zda. Skoru ele geÃ§irdikten sonra topu neden rakibe bu kadar Ã§ok rakibe verdik? Montella bu durumu irdelemeli. GÃ¼rcistanâ€™a verdiÄŸimiz net pozisyonlar ciddi bir uyarÄ± olmalÄ±. Rakibimizin 2 topu da direkten dÃ¶ndÃ¼. Bu takÄ±m savunmasÄ±yla Portekiz ve Ã‡ekya maÃ§larÄ±nda iÅŸimiz daha zor olur.

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iLK iKi GOLÃœMÃœZ EKSTRAYDIÂ

3-1 kazandÄ±k. Skor ve 3 puan harika ama gerek Mert MÃ¼ldÃ¼r gerekse de Ardaâ€™nÄ±n fantastik golleri ekstraydÄ±. Akan oyunda daha fazla pozisyon Ã¼retebilmek iÃ§in santrfor sorununu da Ã§Ã¶zmemiz gerekiyor. DÃ¼n Ferdi, Mert ve Kaan Ayhan Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Harika Ã§ocuk Arda daha da fazlasÄ±nÄ± ortaya koyucak bir kaliteye sahip. BarÄ±ÅŸ Alper de kendi pozisyonunda oynadÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok faydalÄ± oldu. Samet kritik hamlelerde ayakta kaldÄ±. Kaptan Hakan ise Interâ€™de olduÄŸu gibi daha geride top almalÄ± ve kesinlikle yÃ¼zÃ¼ dÃ¶nÃ¼k oynamalÄ±. 3-1 harika bir skor ama GÃ¼rcistanâ€™Ä± 70 bin taraftarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde yenmeyi Ã§ok da abartmamalÄ±yÄ±z.