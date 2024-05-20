Haberin DevamÄ±

FenerbahÃ§e, gerek taktiksel gerekse de mental aÃ§Ä±dan bu maÃ§a Ã§ok iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. SarÄ± lacivertli ekip Ã¶nemli eksiklerle gittiÄŸi Galatasaray deplasmanÄ±nda, Ã¼stelik 70 dakikadan fazla bir sÃ¼re bir kiÅŸi eksik oynamasÄ±na raÄŸmen rakibine BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmazâ€™Ä±n kafa vuruÅŸu dÄ±ÅŸÄ±nda pozisyon vermedi.

MaÃ§a Ã¶n alan baskÄ±sÄ±yla baÅŸlayan Ä°smail Kartalâ€™Ä±n oyuncularÄ± Galatasarayâ€™Ä±n pas yaparak rakip yarÄ± sahaya geÃ§mesine izin vermedi. Lucas Torreira ile Kerem Demirbay sÃ¼rekli baskÄ± altÄ±nda kaldÄ± ve FenerbahÃ§eâ€™nin Ã¼zerine gidemedi. 10 kiÅŸi kaldÄ±ktan sonra da 2â€™nci bÃ¶lge alan savunmasÄ±nÄ± Ã§ok iyi yaparak Galatasarayâ€™a hiÃ§ alan vermedi.

G.SARAYâ€™DA MAURO iCARDi EN KÃ–TÃœ MAÃ‡INI OYNADI

Evinde tÃ¼m rakiplerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Okan Burukâ€™un takÄ±mÄ± akan oyunda hiÃ§ pozisyon Ã¼retemedi. FenerbahÃ§e, tÃ¼m oyuncularÄ±yla sahaya bÃ¼yÃ¼k bir karakter koyarken, Galatasarayâ€™da dÃ¼n iyi oynayan tek futbolcu dahi yoktu. Ä°stikrar abidesi olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Lucas Torreira ve Fernando Muslera dahil hiÃ§bir GalatasaraylÄ± bekleneni veremedi.

Haberin DevamÄ±

Galatasarayâ€™Ä±n gol Ã¼midi Mauro Ä°cardi hiÃ§ pozisyona giremezken; rakip ceza sahasÄ±nda sadece 2 kez topla buluÅŸtu ve isabetli ÅŸut atmadan maÃ§Ä± tamamladÄ±. Arjantinliyi hiÃ§ bu kadar kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rmemiÅŸtik. Keza Dries Mertens de hiÃ§ etkili olamadÄ±.

SAHANIN EN iYiSi FREDâ€™Di

SahanÄ±n en iyisi ise orta alanÄ± adeta tek baÅŸÄ±na kontrol eden Fred idi. BrezilyalÄ± gerÃ§ekten de Ã§ok farklÄ± bir seviyede. Neticede derbiyi daha Ã§ok isteyen, bu maÃ§Ä± bir onur mÃ¼cadelesi olarak gÃ¶ren taraf kazandÄ±. Hakem Arda KardeÅŸler kontrolÃ¼ kaybedip bir Ã§ok pozisyonda kartlÄ±k faulleri kaÃ§Ä±rmasÄ±na raÄŸmen oyuncular iyi niyetliydi. Sadece Mert Hakan YandaÅŸâ€™Ä±n tahrikleri ile Lucas Torreira ve Dries Mertensâ€™in kendilerini kolay yere atmalarÄ± ise izleyenlerin hoÅŸuna gitmedi.