Yüksek stres düşük nabız takım

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Karagümrük, Kafkas göreve geldiğinden beri daha temaslı, daha bütüncül oynayan bir takım. Markao’lu ve Markao’suz olmak üzere iki tip oyunları var. 1,96’lık dev Markao’ya “düşük bütçeli Onuachu” diyorum ben. Elbette Onuachu seviyesinde bir santrfor değil ama tipoloji olarak Nijeryalı meslektaşını andırıyor. Dev boyutlarına rağmen statik değil, hareketli oynuyor. 15 gün önce Antalya’yı yendikleri maçta özellikle sola giderek rakip savunmanın dengesini bozmuş, Güven’in golünü de o yaratmıştı.

K.GÜMRÜK’ÜN KALBi MARKAO

Dün de onun sahadaki varlığı, Karagümrük’ün oyununun tarifi gibiydi. Ev sahibi ekip birinci bölgede birkaç yalancı pas yapıyor, Galatasaraylılar’ı üzerine çekmeye çalışıyor, başarırlarsa da hemen Markao’ya uzun oynuyorlar. Brezilyalı santrfor, Nelsson-Abdülkerim gibi üst düzey bir stoper ikilisine karşı ziyadesiyle top indirdi dün. Böylece Galatasaray’ın atak sürekliliği sağlayarak takımını boğmasına engel oldu. Galatasaraylılar’ı sık sık geri koşturdu. Ve kalbi oldu adeta takımının.

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‘YAŞSIZ DÂHi MERTENS’

Galatasaray’sa Karagümrük’ün bu oyununa karşı özellikle ilk 70 dakika boyunca iki antitez sunabildi: Biri, Ziyech’in, Kerem’in, hatta bazen Torreira’nın uzaktan şutları. Diğeri de Mertens’in dehası. Galatasaray’ın ilk yarıda ürettiği 3 net pozisyon, ilk gol dahil Dries Mertens’in şut paslarıyla geldi. 70’te ikinci golü attı. 90’daki Berkan sayısının da üretiminde var. Ben ‘yaşsız dâhi Mertens’in bu sezonki performansını ‘Sneijder 2014’e benzetiyorum doğrusu.

FiNAL YAPMAYI BECERiYOR

Galatasaray, tam anlamıyla bir “yüksek stres, düşük nabız” takımı. Stres yükseldiğinde nabızları düşüyor, nisanları-mayısları kusursuza yakın oynuyorlar. Manchester City’nin iki sezondur Arsenal’a karşı yarattığı farkın bir benzeri bu.

REAL MADRiD VE M.CiTY GiBi

Bazı kulüplerin genlerinde var sanki bu: Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde, City’nin Premier Lig’de hissettirdiği o duyguyu Galatasaray da Süper Lig’de yaşatıyor. Karmaşık günlerden başarıyla çıkıyor. Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor, final yapmayı beceriyor. Bu yüzden de gelecek haftaki derbiye avantajlı gidiyorlar zaten.