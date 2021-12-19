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Son 30 dakika başka bir maç

#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Son 30 dakika başka bir maç

Oyuncu değişiklikleri Aslan’a bol pozisyon ve bir gol getirdi.

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Trabzon’un büyük takım refleksi verebilmek, Hatay’ın zirve takibindeki ciddiyetini göstermek, Konya’nın yakın takibi sürdürmek ve Başakşehir’in de Emre Belözoğlu ile yakaladığı çıkışı sürdürmek için girdiği cumartesi gününde G.Ssaray ‘çıkmayan candan ümit kesilmez’ mottosuyla sahadaydı.

Belözoğlu’nu Türk futboluna kazandıran Terim saha kenarında olsaydı izlemesi ve yorumlaması çok güzel kareler bırakabilirdi futbol tarihine, ancak Galatasaray’ın teknik adamının cezası yüzünden bu mümkün olamadı.

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TEMPOLU BAŞLADI

Maç çok tempolu başladı. İki takım tamamen aynı taktikle sahaya çıkmış gibiydi. Basan ve koşan iki takım, Usain Bolt’lu Jamaika 4x100 atletizm takımını aratmayan tempolar yaptılar ancak pozisyon konusunda aynı zenginlikte bir görüntü yoktu sahada.

Galatasaray’ın orta alanda yaratıcı, forvette bitirici adam eksikliği sahaya hangi 11’le çıkarsa çıksın giderilemiyor gibi ve yönetimdeki sorunlar devam ederse devre arasında da konuyla ilgili bir değişiklik olmayacak sanki. Başakşehir ev sahibinden az pozisyon yakaladığı ilk yarıyı, fark yaratan forveti Okaka’yla 1-0 önde kapamayı başardı yine de.

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GALİBİYETİ KAÇIRDI

G.Saray 65. dakikada yaptığı toplu oyuncu değişikliği sonrası, yine başka bir maç oynadı. Topu Başakşehir yarı sahasına yıktığı son 30 dakikadan bol pozisyon ve bir gol çıkardı. Bir kez daha galibiyetin kıyısından döndü. Maç bitimi taraftarlar hep bir ağızdan takımı tribüne çağırdılar ve bu sezon ne olursa olsun desteğe devam edeceklerini gösterdiler.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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