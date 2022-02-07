MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıKaraveli’nin macera arayışları
GeriGÜNTEKİN ONAY Karaveli’nin macera arayışları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 07.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Karaveli’nin macera arayışları

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Karaveli’nin macera arayışları

Beşiktaş, acemi bir teknik adamın elinde deneme-yanılma tahtasına dönüştü.

Uzun bir aradan sonra tribün- lerde kalabalık ve coşkulu bir taraftar var. Ancak bir bakıyoruz ki Ghezzal-Josef-Larin-Atiba yedek. 3’lü savunmada Rize’de sahanının en iyisi olan Welinton kulübede, Malatya’da stoper oynayıp penaltıya neden olan Necip bir kez daha sahada. Önder Karaveli’nin tercihleri, oyuncu değişiklikleri gerçekten şaşırtıcı. Can ve Emirhan gibi 2 genç oyuncuyu aynı anda sahaya sürüp, taşıyamayacakları ağırlığı ve sorumlulukları yüklemek neden? Yetersiz olmalarına rağmen, üzerine “genç oyuncular üzülmesinler” diye de ikinci yarının başında değişiklik yapmayan bir teknik adam.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayda kabus sürüyor Trabzonspordan puan durumunda tarihi fark...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da kabus sürüyor! Trabzonspor'dan puan durumunda tarihi fark...

‘NECiP ÜZÜLMESiN’ DiYE!..

Beşiktaş, bir yarışma yeridir ve her maça kazanmak için çıkar. Kadroda bu kadar usta kenarda otururken genç oyuncu bu şekilde kazanılmaz. Bulursun 2-3 farklı skoru, son bölümde süre verirsin. İkinci yarıda 4’lü savunmaya dönüp Necip’i orta sahaya alan Önder Karaveli, değişiklikler için de 63’üncü dakikayı bekledi. Can ve Emirhan’ın yerine Larin ve Ghezzal’ı oyuna sürüp “genç oyuncu kazanmak” yerine “maç kazanmak” zorunda olduğunu hatırladı! “Necip üzülmesin” diye ligin en iyi orta saha oyucusu Josef’i ise kulübede oturtup 74’de oyuna aldı.

Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

HATALARINI DÜZELTMEK iÇiN DEĞiŞiKLiK YAPTI 

Karaveli’nin yaptığı tüm değişiklikler hatalarını düzeltmek için... Bu kadar güçlü ve kaliteli bir kadro acemi bir teknik adamın elinde deneme-yanılma tahtasına dönüştü. Teknik adamlık oyuncuyu mutlu etme mesleği değil. Galibiyete 3 milyon lira verilen bir ligde Beşiktaş, Önder Karaveli ile ne yazık ki boşa vakit harcıyor. Rahat kazanacağı maçlarda puanları hovardaca saçıyor. Maddi olarak da milyonlarca lira kaybediyor. Önder Karaveli iyi bir insan olabilir ama Beşiktaş’ın gerçek bir teknik adama ihtiyacı var.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı deviren Senegal şampiyon oldu
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Alanyaspor 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray Nef 91-103 Anadolu Efes