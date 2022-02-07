Karaveli’nin macera arayışları

Uzun bir aradan sonra tribün- lerde kalabalık ve coşkulu bir taraftar var. Ancak bir bakıyoruz ki Ghezzal-Josef-Larin-Atiba yedek. 3’lü savunmada Rize’de sahanının en iyisi olan Welinton kulübede, Malatya’da stoper oynayıp penaltıya neden olan Necip bir kez daha sahada. Önder Karaveli’nin tercihleri, oyuncu değişiklikleri gerçekten şaşırtıcı. Can ve Emirhan gibi 2 genç oyuncuyu aynı anda sahaya sürüp, taşıyamayacakları ağırlığı ve sorumlulukları yüklemek neden? Yetersiz olmalarına rağmen, üzerine “genç oyuncular üzülmesinler” diye de ikinci yarının başında değişiklik yapmayan bir teknik adam.

‘NECiP ÜZÜLMESiN’ DiYE!..

Beşiktaş, bir yarışma yeridir ve her maça kazanmak için çıkar. Kadroda bu kadar usta kenarda otururken genç oyuncu bu şekilde kazanılmaz. Bulursun 2-3 farklı skoru, son bölümde süre verirsin. İkinci yarıda 4’lü savunmaya dönüp Necip’i orta sahaya alan Önder Karaveli, değişiklikler için de 63’üncü dakikayı bekledi. Can ve Emirhan’ın yerine Larin ve Ghezzal’ı oyuna sürüp “genç oyuncu kazanmak” yerine “maç kazanmak” zorunda olduğunu hatırladı! “Necip üzülmesin” diye ligin en iyi orta saha oyucusu Josef’i ise kulübede oturtup 74’de oyuna aldı.

HATALARINI DÜZELTMEK iÇiN DEĞiŞiKLiK YAPTI

Karaveli’nin yaptığı tüm değişiklikler hatalarını düzeltmek için... Bu kadar güçlü ve kaliteli bir kadro acemi bir teknik adamın elinde deneme-yanılma tahtasına dönüştü. Teknik adamlık oyuncuyu mutlu etme mesleği değil. Galibiyete 3 milyon lira verilen bir ligde Beşiktaş, Önder Karaveli ile ne yazık ki boşa vakit harcıyor. Rahat kazanacağı maçlarda puanları hovardaca saçıyor. Maddi olarak da milyonlarca lira kaybediyor. Önder Karaveli iyi bir insan olabilir ama Beşiktaş’ın gerçek bir teknik adama ihtiyacı var.