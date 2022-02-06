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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da kabus sürüyor! Trabzonspor'dan puan durumunda tarihi fark...

#Beşiktaş#Trabzonspor#Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayda kabus sürüyor Trabzonspordan puan durumunda tarihi fark...

Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Bu sezon şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ise haftayı galibiyet alamadan tamamlayarak zirvenin bir adam daha uzaklaştı. Üç İstanbul takımı ile zirvenin arasındaki fark çarpıcı boyuta ulaştı.

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor fırtınası yaşanırken son haftada Kasımpaşa engelini 1-0'la geçen bordo mavililer, yoluna emin adımlarla devam etti.

Ligin 24. haftasında uzun yıllardır ligi domine etmeyi başaran Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, bir kez daha aynı anda puan kayıpları yaşadı.

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TRABZONSPOR EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

24 haftada topladığı 57 puanla zirveyi kimseyi kaptırmayan Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda yer aldı.

Trabzonspor'un kayıpsız geçtiği haftada galibiyet alamayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise daha şimdiden şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Bordo-mavililer, 24 maçta rakiplerine toplamda 69 puan fark attı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A 20'ŞER PUAN FARK

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Kadıköy'de oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e tek golle yenilen Fenerbahçe, 37 puanla 6. sıraya gerilerken lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düştü.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada yer alırken bordo mavililerin 20 gerisinde kaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayda kabus sürüyor Trabzonspordan puan durumunda tarihi fark...

GALATASARAY 27 PUAN GERİDE

Domenec Torrent yönetiminde ilk puanını Alanya'da alan Galatasaray ise tarihinin en kötü sezonunu yaşarken bordo mavililerin tam 29 puan gerisinde 13. sırada yer aldı.

 PUAN DURUMU

1- Trabzonspor - 57 puan
6- Fenerbahçe - 37 puan
7- Beşiktaş - 37 puan
13- Galatasaray - 28 puan

TEK HANE YA DA EKSİ AVERAJ

Lider Trabzonspor, ligde zirvede yer alırken aynı zamanda +25 averaja sahip. Fenerbahçe'nin averajının +7, Beşiktaş'ın ise +4 olması dikkat çekiyor.

Sezon başından beri beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'ın ise -5 averajı bulunuyor.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Fenerbahçe

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