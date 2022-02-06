Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Beşiktaş, 37 puanda kaldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.

PJANIC KIRMIZI GÖRDÜ

Miralem Pjanic, 90+7. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin’in müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao’ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin’in pasında Fernando’nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

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49. dakikada Fernando’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Ndao, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

75. dakikada Beşiktaş yarı sahasından gelen uzun topu Batshuayi, rakip ceza sahası dışında kafayla kontrol ettikten sonra önüne aldı. Bu oyuncunun pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan’ın yerden çektiği sert şutu Naldo yatarak kornere çeldi.

80. dakikada Rıdvan’ın ceza alanı için sağ tarafından kale önüne yaptığı ortada Batshuayi’nin kafa vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topa altıpas önü sol çaprazından Larin’in röveşatasını Naldo kafayla çizgiden uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel