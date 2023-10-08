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Icardi büyüklüğünü yine gösterdi

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

Antalyaspor kilidini 1 gol, 1 asistle açarak, Galatasaray’ı bir kez daha galibiyete taşıdı.

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Galatasaray için zor geçmesi beklenen bir maç idi. Büyük bir bölümde de öyle oldu. Salı gecesi Manchester United deplasmanında alınan tarihi zaferin ardından tekrar lige dönüp maça odaklanmak kolay değildir. Teknik direktör Okan Buruk’un Antalyaspor deplasmanında kadroda yaptığı bazı değişikliklerin nedeni bu. Ancak...“Okan hoca, ilk 11’de forma verdiği Tanguy N’Dombele, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz’dan beklediğini aldı mı” diye sorarsanız, cevabım “Kesinlikle hayır” olur.

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NDOMBELE HAZIR DEĞiL

NDombele hiç hazır değil. Genç sol bek Kazımcan Karataş’ın çok temel eksikleri var. Barış Alper Yılmaz da rakip yarı sahaya yerleşerek oynanan bir kurguda set hücumlarında çok etkisiz.

iLK YARI TEMPO DÜŞÜKTÜ 

İlk yarıda oynanan temposuz futbol ve Antalyaspor’un disiplinli oyunu da Galatasaray’ın fazla şans bulamamasını sağladı. İkinci yarıya Barış Alper Yılmaz yerine Tete ile başlayan Galatasaray duran toptan gol- bulunca savunmada kaldı ve Kaan Ayhan, Dries Mertens hamlesiyle de Okan Buruk skoru hem tutacak hem artıracak formülü aradı.

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21 GÜNDE 7. MAÇINI OYNADI 

Mauro İcardi dün bir kez daha ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösterdi. Antalya kilidini 1 gol 1 asist ile açtı. Dün Antalya’da 21’inci günde 7’inci maçını oynayan Galatasaray’ın kazanması zirve yarışındaki kararlılığın da bir anlamda göstergesi oldu.

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
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