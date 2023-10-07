Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışılan kararlar! Penaltı ve kırmızı kart beklentileri, Muslera sinirlendi

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 8. hafta maçında hakem kararları çok konuşuldu.

ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 19. dakikasında Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi.

Zorbay Küçük devam kararı verirken tribünlerden tepkiler yükseldi.

Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğu yönünde uzun süre itirazlarda bulundu.

GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fernando Muslera, Adam Buksa'nın ayağına darbesinin ardından yerde kaldı.

Tecrübeli kaleci, Buksa'nın kendisine müdahalesine kart çıkmamasına çok sinirlendi ve topu yere vurdu. Bunun üzerine sarı kart gördü.

Haberin Devamı

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Maç esnasında Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından Muslera'nın pozisyonuyla ilgili yapılan paylaşımda "Muslera'nın ayağına yapılan çok sert müdahale sonrasında Muslera sarı kart görüyor." denildi.

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.