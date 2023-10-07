Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Yorgunluk ortaya çıktı, kazanmak önemliydi'

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi.. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Zaman zaman pozisyonlara girdik. Yorgunluk belli dakikalardan sonra ortaya çıktı. Ndombele'ye 60 dakikanın yeteceğini düşünüyorduk, değiştirdik. Zaha'yı da yoğun tempo içerisinde en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu galibiyet serisi bizim için önemli, amacımız bunu devam ettirmek. Böyle bir deplasmanda, böyle bir takıma karşı kazanmak önemliydi.

DAHA FAZLA ZAMANI OLUYOR

Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor, bu gayet normal. Onların daha fazla zamanı oluyor. Oyuncuların milli takımlara gitmesini istiyoruz. Ancak gitmediklerinde üzülmüyoruz. Çünkü bizimle berabere çalışmaları çok iyi oluyor.

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ZIYECH'İN DURUMU

Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır.