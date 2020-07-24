Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, İstock
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 11:46,
Yaz bitmeden sahillerde gidilecek en güzel 10 yer… Hepsi ağustos ayında bir başka güzel
Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları, koyları, tarihi dokusu, kültürel zenginliği, sıcakkanlı insanları, sahil restoranları, butik otelleriyle sahil kasabalarına gitmenin tam zamanı…
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1
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Ağustos’ta sakinliğin içerisindeki sahil bölgelerinde deniz, kum, güneş, lezzetli yemekler ve huzur dolu bir tatille yaza veda etmeye ne dersiniz?
2
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Otantik mimari: SIĞACIK / İZMİR
İtalya'da başlatılan Cittaslow (sakin şehir) akımının Türkiye'deki öncüsü Sığacık… Her sıkıntımızda, her daraldığımızda bir sığınak aradığımız, o sığınağa güven duygusu, huzur sığdırdığımız köylerden… Kale surlarının ardına saklamış, Ege'ye özgü zeytin ağaçlarının içinde kaybolmuş on iki İyon kentinden biri... İzmir-Konak'tan belediye otobüsüyle Üçkuyular'dan Seferihisar dolmuşlarıyla Seferihisar'a geldikten sonra Sığacık dolmuşlarına binerek rahatça köye ulaşabilirsiniz.
3
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Araç kiralayacaksanız İzmir-Çeşme otoyolunun Seferihisar çıkışından sonra Sığacık ya da Teos tabelalarını takip ederek bu güzel köye ulaşabilirsiniz. Seferihisar’a bağlı bir mahalle olan Sığacık’ta Kaleiçi’nde huzur dolu sokaklar, yöresel Ege lezzetlerini tadacağınız mekânlar, otantik mimarisiyle göz dolduran evler sizleri karşılıyor.
4
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Pazar günleri açılan Sığacık’ın meşhur pazarında diyeti unutup el açması böreklere, baklavalara, sarmalara, gözlemelerin tadı harika… Ayrıca Mavi, berrak sularıyla yeşilin bir arada olduğu Akkum Plajı’nda da denize girebilirsiniz.
5
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Rüyadaymış gibi: BOZCAADA / ÇANAKKALE
Güzel bir hafta sonu ya da kısa bir tatil için yolunuzu mutlaka Bozcaada'ya düşürmelisiniz. Bozcaada’ya sadece bir kez gidip bir daha gitmek istemeyen var mıdır bilemiyoruz fakat bağımlılık yapıyor bizden söylemesi. Adanın keyfini aşırı kalabalıkla boğulmadan sakince çıkartmak istiyorsanız eğer gidiş tarihiniz çok önemli. Özellikle resmi tatillerde ada popülasyonu oldukça artıyor. Adaya ufak bir hafta sonu kaçamağı için gidebileceğiniz gibi, bu keyfi uzun bir haftaya yaymanız da mümkün çünkü Bozcaada sıkılacağınız bir adres değil.
6
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Bozulmamış tarihi dokusu, bağları, serbestçe denize girilen sahilleri, huzurlu ada sokakları ve lokantaları ile bir rüya kadar güzel burası. Adanın bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgârgüllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda almalısınız. Serin sularıyla ünlü Ayazma Plajı’nda yüzmeden de dönmeyin.
7
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Eğlencenin kalbi: ALAÇATI / İZMİR
Alaçatı’nın sokaklarında gündüz vakti harika fotoğraflar çekilir, rahat rahat yürünür, güneşin sıcağının tam işlemediği serin yerlerde tatlı molalar verilir. Bir de tabi sıcakta yürümek çoğu kişi için çok keyifli olmayabilir.
8
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Hava hafif hafif kararmaya başladığında ise sokakların ışıklarla renklendiğini, mağazaların açtığını ve restoranların yavaş yavaş dolmaya başladığını göreceksiniz. Cumbalı taş evleri, arnavutkaldırımlı sokakları, hediyelik eşya dükkânları, uluslararası rüzgâr sörfü yarışmaların düzenlendiği elverişli plajlara da sahip.
9
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Günbatımı: AYVALIK / BALIKESİR
Sessiz, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız ilk gideceğiniz yerlerden biri Ayvalık olmalı! Kuzey Ege’nin en güzeli Ayvalık’ın kendine özgü atmosferi, sahili, taş evleri, içinden hayat akan arnavutkaldırımlı sokakları, sıcacık insanları ve yemekleriyle ayrılmak istemeyeceğiniz bir yer. Şeytan Sofrası’nda güneşin adaların arkasında ağır ağır batışını, Cunda Adası’nın ve Sarımsaklı Plajı’nın tadını çıkarın.
10
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Seçenek çok: MARMARİS / MUĞLA
Bunaltıcı sıcaklardan dolayı temmuz ve ağustosta gezmenin zor olduğu Marmaris’i keşfe çıkmanın tam zamanı. Sadun Boro’dan yadigâr Okluk Koyu, bir gölü andıran sakin ve temiz sularıyla Selimiye, İçmeler ve Bozburun Yarımadası’nın doğusunda çam ağaçlarıyla çevrili...
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Mavi bayraklı plaja sahip Turunç’ta doyasıya yüzüp, doğa yürüyüşü, cip safari ve dalış yapabilirsiniz.
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Eşsiz yarımada: DATÇA / MUĞLA
Kuzeyine Ege’yi, güneyine Akdeniz’i alan yarımada, bozulmamış doğası, yöresel lezzetleri tadacağınız butik restoranları, şirin butik otelleri ve Knidos Antik Kenti’yle her yıl turist akınına uğruyor. Yaz aylarına göre sakin olan Datça’da gulet’e atlayıp yarımadanın bir hazine gibi duran koylarına demir atıp manzaranın ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.
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Ekstrem sporlar: KAŞ / ANTALYA
Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak burada yazı yaşamak bir başka güzel… Deniz ise bu zamanlarda en güzel haline bürünüyor. Koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve ekstrem sporlarıyla cennetten bir köşeyi andırıyor.
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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri yapılıyor. Binlerce yıllık tarihi kalıntılar Likya yürüyüş yolu, İskender’in ayak izleri, Kleopatra, Homeros ve dünyada ilk olan Patara Demokrasi Meclisi kalıntıları insanı büyülüyor.
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Her zaman gözde: BODRUM / MUĞLA
Yurtdışında turistler tarafından doğa, tarih ve kültür özellikleriyle şehir zannedilen Bodrum tarihin babası sayılan Herodot’un, büyük denizci Turgut Reis’in yaşadığı topraklardı.
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Bodrum’un simgesi kale, beyaz evler, sahil restoranları, butik mağazaları, beach club’ları ve koylarıyla her zaman tatilcilerin gözdesi. Ağustos’a göre kalabalıktan kurtulması, fiyatların düşmesi, eşsiz doğası, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkânlarla Bodrum’u mutlaka listenize ekleyin…
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En iyi zamanı: FETHİYE / MUĞLA
Ölüdeniz’in dünyaca ünlü manzarasını adrenalin dolu yamaç paraşütüyle izlemek, aşağıda çarşaf gibi koyda ve Kabak Koyu’nda yüzmek gibisi yok.
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Gitmişken gizemli Afkula Manastırı, terk edilmiş Kayaköy ve Gemiler Koyu’nu da mutlaka gezin. Havanın serin ancak denizin sıcak olduğu ağustos dönemi Fethiye’nin en güzel zamanı…
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Yeri dolmaz: ESKİ FOÇA / İZMİR
Dar sokakları, cumbalı taş evleri, balık lokantaları, küçük balıkçı tekneleri, gün batımında harika olan denizi ve 2 bin yıllık tarihiyle Ege’nin huzur dolu sahil kasabası sizi bekliyor. Hâlâ mübadelenin izlerini göğsünde taşır Foça.
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Ağları onaran balıkçıları, birbirine selam veren insanları, yeryüzü pazarı, koyları ve püfür püfür esen rüzgârı ile yeri dolmaz. Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor.