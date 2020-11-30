Neandertallerin yok olmasındaki büyük sır! Ortaya çıkanlar bilim insanlarını da şaşırttı…

Ancak birçok hastalığın çok daha önce var olduğu bugün biliniyor. Bu ise modern insanın Afrika’dan çıkarken bu hastalıkları taşıdığı ve Neandertallerle karşılaştığında onlara bulaştırdığı anlamına geliyor. Bu hastalıklar Neandertalleri birden öldürmüş olamaz.