İki ülkeyi çizgilerle birbirinden ayırdılar! Evlerin içinden bile geçiyor...
Ülkeleri birbirinden ayıran sınırlar kimi zaman şaşırtıcı etkilere sahip olabiliyor. İlginç sınırlardan birisi de Hollanda ve Belçika arasında. Ortaya şaşırtan sonuçlar çıkaran sınır ve Baarle kasabasındaki insanların günlük yaşantısı oldukça ilginç…
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Baarle kasabasından geçen sınırın bir tarafı Hollanda diğer tarafı ise Belçika oluyor. Bazı yerlerde evlerin, mağazaların ve iş yerlerinin ortasından geçiyor. Önemli tek nokta ise; ön kapınızın hangi ülkeye baktığı... Çünkü ön kapının açıldığı ülkenin yasalarına tabi oluyorlar. İşte dünyanın en ilginç sınırı ile ilgili detaylar…
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Bu iki yerleşim yeri aynı anda hem Belçika’ya hem de Hollanda’ya açılan kapılara sahip. Belçika’ya ait Baarle-Hertog kasabası 22 yerleşim biriminden oluşuyor. Bunlar aynı zamanda Hollanda topraklarıyla da çevrili küçük yerler.
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Hollanda’ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor. Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler. Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.
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Yaşamını bugüne kadar bu köylerin Hollanda’ya ait kısmında geçiren Bayan van Gool, bölgede sık sık kaçakçılık yapıldığını söylüyor. İnsanların gümrüklerde dikkat çekmemek için özel kıyafetler giydiğini belirten Gool örnek olarak ise kıyafetlerinin altında tereyağı kaçırmak isteyen kadınlardan bahsediyor.
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İki ülkenin de kendine göre iyi ve kötü olarak nitelendirilebilecek yönlerine değinen Gool, günümüzde Belçika’da yapılan ekmeğin daha lezzetli olduğunu benzinin ise Hollanda’ya göre daha ucuz olduğunu söylüyor.
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Alışverişler için ise Hollanda tarafındaki marketlerde yapıldığını belirtiyor. Kasaba sakinleri uyumlu bir şekilde birlikte yaşamanın yolunu bulmuş olsa da günlük yerel yöneticilerin izlediği politikalar zoraki yürüyen bir evlilik gibi duruyor. Ancak her iki belediye başkanın da birleşmeyi hayal ettiği biliniyor.
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Hollanda Baarle Nassau Belediye Başkanı: “Farklı ülkelere ait bu iki belediye meclisi bütünleşebilse ve tek bir Avrupa varlığına dönüşebilse bu çok parlak bir şey olurdu.
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Ancak gerçekte bu düşünce hala ütopik.” Belçika Baarle-Hertog Belediye Başkanı ise: “Muhtemelen bunu asla deneyemeyeceğiz. Şu anda zaten yasal olarak imkansız. Ve bu eğer gerçekleşecek olsaydı, iki tarafın da lehine olacak bu birleşme karşısında kültürel duyarlılıkların yeniden ortaya çıkması söz konusu olacaktı.”
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Şimdilik, ortak sorunlara odaklanmak işbirliğini geliştirmektedir. Kanalizasyon, aydınlatma ve yol inşaatı konusunda müzakereler her daim kaçınılmazdır.
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Aksi halde geçmişte olduğu gibi bir taraf yolu tuğla ile yapmak isterken öteki taraf ise yola asfalt döşemek isteyebilir. Kaynak: euronews
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Dünyada tıpkı Hollanda ve Belçika arasında olan bu yerleşim yeri gibi ilginç sınırlar var. İşte onlardan bazıları...
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Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy... Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün iki ülke arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.
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Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak iki ayrı ülkeye ait.
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Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hatta sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor.
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Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.
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Arjantin - Paraguay - Brezilya ülkelerinin sınırları, içlerinden geçen nehrin kollarıyla ayrılmış durumda...
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Sınırı, Igauzu Nehri oluşturuyor. Nehir, Igauzu Şelalesi'nin yakınında bulunuyor. Bu sınır hem Latin Amerika'nın en ilgi çeken sınırı hem de dünyanın en ilginç sınırlarından birisi...
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Turistlerin odağı olan bu şelaleye gelen turistler 3 ülkeyi de görebildikleri bir manzaranın tadını çıkarıyor.
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Sixaola Nehri'nin üzerinden geçen bu tek şeritli yaya, araç ve tren köprüsü Kosta Rika ve Panama'yı birbirinden ayırıyor.
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Haskell Kütüphanesi'nin içinden geçen Kanada-ABD sınır çizgisi...
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Norveç - İsveç Sınırı... İki ülkenin sınırında motorlu kızaklar kullanılıyor.
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Arjantin - Brezilya Sınırı... Bu iki ülkenin sınırı Iguazu Şelalesi ile ayrılıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri - Meksika Sınırı
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Çin - Nepal Sınırı... Bu iki ülkenin sınırı, dünyanın en yüksek dağı olan Everest...
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Polonya ve Slovakya arasındaki sınırı Rysy Dağı belirliyor.