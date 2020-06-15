Denizli'nin yeni popüler adresi: Taş Konaklar

Eskişehir'den gelen nefes koçu Nermin Dikmen ise "Uzun zamandır yaptığımız terapilere uygun bir alan arıyorduk. Buraya gelince beklentimin üzerinde bir yer olduğunu fark ettim. Her şeyden önce havası çok güzel. En çok ihtiyacımız olan sessizlik, kendimiz ile baş başa olma, ailemizle sakin bir yerde vakit geçirmeye uygun hoş bir yer. Doğanın içinde böyle bir yer olması mucize" diye konuştu.