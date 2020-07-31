Ağustos'ta gidilmesi gereken en güzel 10 adres... Tası tarağı toplayıp yerleşmek isteyeceksiniz

Rüyadaymış gibi: BOZCAADA / ÇANAKKALE Güzel bir hafta sonu ya da kısa bir tatil için yolunuzu mutlaka Bozcaada'ya düşürmelisiniz. Bozcaada’ya sadece bir kez gidip bir daha gitmek istemeyen var mıdır bilemiyoruz fakat bağımlılık yapıyor bizden söylemesi. Adanın keyfini aşırı kalabalıkla boğulmadan sakince çıkartmak istiyorsanız eğer gidiş tarihiniz çok önemli. Özellikle resmi tatillerde ada popülasyonu oldukça artıyor. Adaya ufak bir hafta sonu kaçamağı için gidebileceğiniz gibi, bu keyfi uzun bir haftaya yaymanız da mümkün çünkü Bozcaada sıkılacağınız bir adres değil.