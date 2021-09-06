Ayetel Kürsi Duası Faziletleri ve Hikmetleri (Bakara Suresi 255. Ayet-i Kerime)

Ayetel Kürsi hadislerle de belirtildiği üzere pek çok fazilete ve hikmete sahip olan bir ayettir. Dua maksadıyla okunmasının yanı sıra şifa, sıkıntı, kötülük ve musibetlerden emin olmak amacıyla okunabilmektedir. Nazara karşı okunabilmektedir. Başlı başına hakkında hadisler rivayet olması bile onun fazileti ve hikmeti bakımından üstün olduğunu göstermektedir.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimiz kötülüklerin, musibetlerin ve diğer tüm her şeyin şerlerinden Hz. ALLAH'a sığınmış ve devamlı olarak Ayetel Kürsi'yi dua olarak okumuşlardır. Gündelik yaşantısında devamlı olarak Felak ve Nas Sureleri ile birlikte Ayetel Kürsi'yi okumuşlardır. Resulullah (S.A.V) efendimiz nazardan korunmak ve nazara karşı olarak Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğu ve bu okunması için de Ashab-ı Kiram'a tavsiye buyurduğu rivayet edilen hususlar arasındadır.

Vakit namazlarından sonra Ayetel Kürsi'nin okunması menduptur. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimiz beş vakit namazdan sonra ve yatmadan önce Ayetel Kürsi'yi okumuşlar ve müslümanların da okumasını öğütlemişlerdir.

Ayetel Kürsi Bakara Suresi'nin 255. ayeti olmasına rağmen insanlar tarafından farklı bir sure olarak karıştırılabilmektedir. Bakara 255. ayeti kerimesi içerisinde Hz. Allah'ın (C.C) kürsüsü zikredilmiş olması hasebiyle "Ayetel Kürsi" ismiyle anılmaya başlanmıştır.

"Kürsü" Hz. Allah'ın kudreti ve azametinin ne kadar yüce olduğu ve aynı zamanda Hz. Allah'ın (C.C) her şeyleri kapsamakta olan ilmi anlamına gelir. Ayet içerisinde Hz. Allah (C.C) kendi zat-ı Alîsinin çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes içerisinde tahrif edilerek yanlış biçimde anlatılmış olan Hz. Allah, burada ise doğru bir şekilde tarif edilmektedir. Hz. Allah (C.C) yerlerde ve göklerde, bu ikisi arasında her ne varsa onların sahibi ve malikidir. Onun hakimiyeti, otoritesi, mülkü ve yönetimine kimse ortak değildir. Hiçbir şey ya da hiç kimse O'na eş ya da rakip olamaz. Hz. Allah mutlak ilim ve irade sahibidir. O’na hiçbir varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hâkimidir.

Ayetel Kürsi hakkında bazı hadisler şu şekildedir:

"Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip,

'Kur'an'ın en faziletli âyeti hangisidir?' diye sordu. Resulullah (asm.) şöyle buyurdu:

Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm... " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142).

"Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

"Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

AYETEL KÜRSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ İÇERİKLER

Ayetel Kürsi Hayy ve Kayyum anlamı

Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatları ve isimleri

Ayetel Kürsi faydaları ve sırları

Ayetel Kürsi Diyanet Meali

Ayetel Kürsi Diyanet Tefsiri

Ayetel Kürsi Dilek Duası ya da Şifa İçin Okunur mu

Ayetel Kürsi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfada ve Hangi Surede

Ayetel Kürsi ne demek? Ayetel Kürsi anlamı ve konusu hakkında bilgi

Ayetel Kürsi ne zaman ve nerede indirilmiştir

Bakara Suresi'nin son iki ve en uzun ayeti midir

Ayetel Kürsi abdestsizken ve adetliyken okunur mu

Ayetel Kürsi Nasıl Ezberlenir? Kolayca Ayetel Kürsi Ezberle

Ayetel Kürsi ne zaman, niçin ve nasıl okunur? Ayetel Kürsi namazda okunur mu